一座山兩個鄉在管！台東金針山爭議數十年 中央修法露曙光

台東金針山行政與土地管轄延宕數十年的爭議，隨著中央完成修法，終於露出解套曙光。縣府表示，中央已公布行政區劃程序法，相關子法也將陸續上路，今年已委託國立台東大學啟動地方訪查作業，後續將依程序推動行政區域調整，盼能化解這項困擾地方多年的歷史問題。

縣議員翁麗吟今天於縣政總質詢指出，金針山長期存在「行政歸太麻里、土地屬金峰」的特殊現象，形成行政管轄與土地管理權分離的畸形體制，多年來當地居民生活深受影響，不僅行政程序複雜，權益也常陷入灰色地帶。最明顯的例子就是，颱風過後山區道路損壞，往往由太麻里鄉公所負責修繕維護，但土地租金與管理權卻由金峰鄉公所掌握，權責不對等，讓地方長年怨聲載道。

當地居民也坦言，過去常因行政區劃不清，辦理土地、戶籍或農業相關業務時，得在兩鄉公所之間來回奔波，「有時候問太麻里說是金峰管，問金峰又叫我們找太麻里，真的很困擾」。另有山區居民無奈表示，每逢豪雨道路中斷，大家最在意的是能不能趕快搶通，但多年來權責分散，常讓處理效率打折，「我們只希望不要再互踢皮球，居民生活能正常就好」。

翁麗吟認為，這項歷史遺留問題不只影響行政效率，更牽涉居民的居住權、生存權及地方發展，縣府應把握中央修法契機，加快推動行政區調整，讓地方回歸合理治理。

過去由於缺乏明確法源依據，金針山行政區調整案始終難以推進，如今隨著中央完成修法，整體程序終於有法可循。縣府民政處長林宏義指出，內政部已於去年10月正式通過行政區劃程序法，縣府也在今年編列預算，委由東大團隊執行地方調查，目前已陸續訪談太麻里、金峰鄉公所、代表會、村長及金針山居民，展開民意蒐集與行政區畫評估。

林宏義透露，內政部相關子法預計今年7月1日公告實施，後續將辦理地方說明會、公聽會及民意調查，再送交縣府審議委員會討論，最後報請內政部核定。未來若行政區順利調整，包括地政、戶政及地方治理等問題都有機會一併解決，也讓這片知名金針山區擺脫多年行政模糊地帶。