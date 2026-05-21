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台東千萬派出所「啟用不到1年」成蚊子館！ 建物閒置長滿雜草...議員促活化

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣大武警分局土坂派出所2015年才斥資近千萬元重建，隔年風光啟用，未料不到1年便因警力不足裁併至台坂派出所，如今整棟廳舍長期閒置、雜草叢生成蚊子館。圖／議員蔡玉玲提供
台東縣大武警分局土坂派出所2015年才斥資近千萬元重建，隔年風光啟用，未料不到1年便因警力不足裁併至台坂派出所，如今整棟廳舍長期閒置、雜草叢生成蚊子館。圖／議員蔡玉玲提供

台東縣大武警分局土坂派出所2015年才斥資近千萬元重建，隔年風光啟用，未料不到1年便因警力不足裁併至台坂派出所，如今整棟廳舍長期閒置、雜草叢生成蚊子館。縣議員蔡玉玲今天在縣政總質詢時表示，希望警方能將閒置空間提供地方公所或村里活化利用。

台東縣警察局長 林宏昇 表示，經盤點，目前南迴地區共有5處派出所未配置警力駐點，轄管的大武分局也已完成相關上報程序。未來除土坂派出所及森永派出所2樓仍保留作為員警住宿空間外，其餘如高溪派出所等閒置建物或土地，原則上可朝提供地方公所活化方向評估。

蔡玉玲指出，土坂派出所約60坪的新建廳舍，當年地方對新派出所啟用充滿期待，沒想到很快就因警力不足裁併，長年大門深鎖，外圍空地也早已荒煙漫草，村民看了都覺得可惜。

有村民感嘆，「好好的房子放著曬太陽、長雜草，看了很心疼」；也有老人家說，以前派出所晚上還有燈光，如今一到夜晚黑漆漆，連路過都覺得冷清。另有居民認為，若能改作部落聚會空間、長照據點或青年活動中心，至少還能發揮功能，不至於長期閒置。

據了解，台東警界過去17年間因警力大幅流失，已陸續裁併12間派出所，改採合署辦公模式。其中2016年更有多達108名警員退休，幾乎等同少掉一個警分局的人力規模，不少偏鄉迷你小所因此走向裁撤。當年金峰鄉民也曾發起連署，希望保留歷坵派出所，但最終仍難敵警力現實而熄燈。

蚊子館 台東 派出所

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