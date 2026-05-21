爆確診漢他病毒 基隆放領老鼠藥

新北林口區一名男子四月在基隆工作捕鼠被咬傷，確診染漢他病毒。基隆市各區公所昨開放民眾索取老鼠藥。市長謝國樑說，傳統市場、夜市等攤商在食材擺放、處理等應有鼠類防疫思維，否則再多滅鼠和清消也是枉然。

各區公所昨上午陸續有民眾領取老鼠藥，仁愛區長李宗奇表示，老鼠藥要用一個只有老鼠進得去的容器較安全，外觀要標示老鼠藥，避免寵物跑入，也要防範小朋友誤拿。

光華里長陳世豐說，近日很多民眾反映需要老鼠藥，昨天拿到老鼠藥後先投放在華三街市場旁、超商前，用蛋糕紙盒包住，避免有人誤拿，建議放在市場、水溝邊較有效果，老鼠吃藥後會口渴跑到水溝，不會留在家裡。

玉田里長王培宇表示，里內愛四路夜市和廟口一帶，是老鼠藏匿熱區，已清理垃圾桶和水溝。

基隆市動保所所長陳柏廷說，即日起民眾可透過里長申請，委派專業人員到府診斷，指導民眾孔洞封堵、食物收納及廢棄物清理，並建議捕鼠籠的架設地點，若考慮到家中有孩童或寵物安全，廠商亦可協助設置「餌料站」，避免誤食風險。

謝國樑說，防疫政策以「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三大策略，環境整頓為主，投藥為輔。民眾如有需要可透過里長或打一九九九專線，市府會派人加強環境整頓。

昨專業捕鼠人員首件出動到中正區一處民宅，當場發現老鼠蹤影，推測從廚房抽油煙機排煙管上方縫隙入侵，建議住戶放置捕鼠籠位置。