聽新聞
0:00 / 0:00

台東測速太多、太亂遊客「壓力山大」 警局拆空桿補救

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣境內測速照相密集、部分道路速限偏低，長期引發用路人抱怨，縣警局經通盤檢討後，今年已著手移除部分測速照相空桿，盼逐步改善民眾觀感。記者尤聰光／攝影
台東縣境內測速照相密集、部分道路速限偏低，長期引發用路人抱怨，縣警局經通盤檢討後，今年已著手移除部分測速照相空桿，盼逐步改善民眾觀感。記者尤聰光／攝影

台東縣境內測速照相密集、部分道路速限偏低，引發用路人抱怨，外地遊客直言「一路都在看時速表」，應該輕鬆愜意的東部旅行卻變得有壓力。議會近期關注相關問題，認為東部國旅人潮下滑，除交通與住宿成本，「測速太多、速限太亂」也是原因之一。縣警局今年著手移除部分測速照相空桿，盼改善民眾觀感。

縣議員簡維國在定期會工作檢討指出，全縣原有廿八支測速照相空桿，今年已拆除五支，建議警方加快腳步，讓民眾與觀光客在台東開車，不再有「處處被盯著」的壓迫感。

簡維國說，台東道路速限設計太複雜，短短幾公里內可能出現廿五、卅、四十甚至七十公里等速限，駕駛人須不斷留意儀表板，容易分心，速限應朝單一化檢討，搭配清楚標誌與標線，目的是降低事故，而非讓民眾感覺在抓超速、開罰單。

交通隊表示，拆除空桿預算約五十萬至一百萬元不等，依地點與施工條件不同，每拆一支需花費十萬元至廿萬元，無法一次拆除，編列年度預算逐步辦理，朝減量進行。優先移除部分未使用的測速空桿，改善外界對台東交通環境觀感。

有遊客認為，測速與科技執法若過度，除影響旅遊感受，也讓民眾擔心收到罰單。有議員呼籲重新檢討道路速限及測速設置合理性。

台東 簡維國 測速 速限 國旅

延伸閱讀

國道中部匝環道自撞翻覆今年已11件 專家籲提早做1動作

台東議員建議敬老卡擴大使用 縣府：持續研議

立委會勘 淡江大橋導引標示月底改善

淡江大橋通車首周6起事故 洪孟楷會勘要求增設導引號誌分散車潮

相關新聞

台東測速太多、太亂遊客「壓力山大」 警局拆空桿補救

台東縣境內測速照相密集、部分道路速限偏低，引發用路人抱怨，外地遊客直言「一路都在看時速表」，應該輕鬆愜意的東部旅行卻變得有壓力。議會近期關注相關問題，認為東部國旅人潮下滑，除交通與住宿成本，「測速太多、速限太亂」也是原因之一。縣警局今年著手移除部分測速照相空桿，盼改善民眾觀感。

爆確診漢他病毒 基隆放領老鼠藥

新北林口區一名男子四月在基隆工作捕鼠被咬傷，確診染漢他病毒。基隆市各區公所昨開放民眾索取老鼠藥。市長謝國樑說，傳統市場、夜市等攤商在食材擺放、處理等應有鼠類防疫思維，否則再多滅鼠和清消也是枉然。

清代古印與日治籤筒現蹤 宜蘭壯圍、員山45廟「文物普查」成果亮眼

清代保存迄今的古印「印斗將軍」、木製香爐及日治時期的籤筒與木刻版，今天齊聚中興文創園區亮相。宜蘭縣政府文化局推動百年寺廟文物普查，第2期成果聚焦壯圍鄉與員山鄉，這批珍貴的宮廟工藝與信仰文物限時開箱，展現蘭陽平原深厚的歷史記憶。

基隆市府串聯企業實習補助、薪資加碼 「雙軌制」青年留才

基隆市府串聯企業打造「青年實習企業媒合計畫」，以基隆地區產業為實習場域，媒合全國年齡16歲以上至29歲之青年參與實習，利用「實習補助」與「薪資競爭力加碼」雙軌補助，鼓勵在地企業提供優於本年法定基本工資待遇，打造優質的就業環境。今年共有超過60家基隆企業參與，提供超過200個實習職缺。

洪災重創整修8個月 光豐農會超市重開幕招手鏟子超人回來走走

花蓮縣光復鄉去年9月因馬太鞍溪上游堰塞湖潰壩溢流，洪水重創市區，位於台9省道旁的光豐地區農會超市也遭泥流重創，經8個月清淤、整修，將於22日重新開幕，農糧署東區分署與農會攜手推出食農活動，當天多項農特產品有優惠、破盤價，邀請民眾到光復走一走。

影／基隆專業抓鼠首出動民宅驚見老鼠 查出抽油煙機煙管縫隙入侵

新北林口區一名在基隆市工作的男子，4月捕鼠時被咬傷，前天確診感染漢他病毒。基隆市長謝國樑宣布今天起，請「病媒蚊防治專業技術人員」出動替民眾抓老鼠，今天首件出動到中正區一處民宅，當場發現老鼠蹤影，但沒有抓到，推測從廚房抽油煙機排煙管上方縫隙入侵，建議住戶放置捕鼠籠位置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。