台東測速太多、太亂遊客「壓力山大」 警局拆空桿補救

台東縣境內測速照相密集、部分道路速限偏低，引發用路人抱怨，外地遊客直言「一路都在看時速表」，應該輕鬆愜意的東部旅行卻變得有壓力。議會近期關注相關問題，認為東部國旅人潮下滑，除交通與住宿成本，「測速太多、速限太亂」也是原因之一。縣警局今年著手移除部分測速照相空桿，盼改善民眾觀感。

縣議員簡維國在定期會工作檢討指出，全縣原有廿八支測速照相空桿，今年已拆除五支，建議警方加快腳步，讓民眾與觀光客在台東開車，不再有「處處被盯著」的壓迫感。

簡維國說，台東道路速限設計太複雜，短短幾公里內可能出現廿五、卅、四十甚至七十公里等速限，駕駛人須不斷留意儀表板，容易分心，速限應朝單一化檢討，搭配清楚標誌與標線，目的是降低事故，而非讓民眾感覺在抓超速、開罰單。

交通隊表示，拆除空桿預算約五十萬至一百萬元不等，依地點與施工條件不同，每拆一支需花費十萬元至廿萬元，無法一次拆除，編列年度預算逐步辦理，朝減量進行。優先移除部分未使用的測速空桿，改善外界對台東交通環境觀感。

有遊客認為，測速與科技執法若過度，除影響旅遊感受，也讓民眾擔心收到罰單。有議員呼籲重新檢討道路速限及測速設置合理性。