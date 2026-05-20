清代古印與日治籤筒現蹤 宜蘭壯圍、員山45廟「文物普查」成果亮眼

清代保存迄今的古印「印斗將軍」、木製香爐及日治時期的籤筒與木刻版，今天齊聚中興文創園區亮相。宜蘭縣政府文化局推動百年寺廟文物普查，第2期成果聚焦壯圍鄉與員山鄉，這批珍貴的宮廟工藝與信仰文物限時開箱，展現蘭陽平原深厚的歷史記憶。

為保存重要地方文物，宜蘭縣政府自110年起向文化部爭取補助，今天「第2期寺廟文物普查成果發表會」，代理縣長林茂盛與地方文史工作者到場，還特別邀請壯圍永鎮廟嘉聖會及深溝保民廟閣蘭社演出大神尪與北管，以傳統廟會的熱鬧氛圍為發表會揭開序幕，吸引眾多文史愛好者。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣超過百年歷史的寺廟約有300間，是聚落發展與族群互動的活化石。縣府第1期已完成頭城、礁溪及宜蘭市共100間寺廟普查，登錄580件文物；今天發表第2期深入壯圍與員山鄉，共完成45間寺廟、495組（件）文物資料建檔，兩期累計已盤點145間宮廟，為超過千件的文化珍寶建立「身分證」。

縣府文化局指出，寺廟文物分為祭祀對象、題字紀念、供器法器、建築構件等八大類，傳統寺廟不僅是居民的信仰寄託，更珍藏代代相傳的傳統工藝手路，縣府未來將持續爭取中央經費，逐步建構更完整的寺廟文物資料庫，讓分散於各地的珍貴文化資產得以共享、保存與活化運用。

代理縣長林茂盛與黃建勇議員頒發給民間廟宇感謝狀。圖／文化局提供

壯圍鄉永鎮廟嘉聖會中壇元帥演出。圖／文化局提供