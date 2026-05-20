政府推成長津貼 台東520登記新人：考慮多生幾胎

今天是諧音「我愛你」的5月20日，台東許多新人登記結婚。得知政府將推出0到18歲每人每月新台幣5000元「成長津貼」政策，新人們表示肯定，甚至笑說，「會考慮多生幾胎」。

因「520」諧音「我愛你」，成為不少情侶心中的浪漫日子，也帶動結婚登記熱潮。今天一早，台東戶政事務所就陸續出現辦理結婚登記的新人，截至下班前已有25對完成登記，現場洋溢幸福氛圍。

台東戶政事務所特別在服務櫃台與拍照區進行布置，擺上愛心、氣球及浪漫背板，讓新人留下甜蜜紀念。不少新人辦完手續後，開心在現場拍照打卡，分享人生重要時刻。

一對新人告訴媒體記者，原本就規劃今年結婚，最後決定選在「520」登記，感覺特別有紀念意義，「我愛你這3個字，剛好可以成為我們結婚紀念日，很浪漫」。

另外，總統賴清德今天發表執政滿2週年談話，針對少子女化問題表示，政府將提供0到18歲的成長津貼，每人每月5000元；預算規模1年約2000億元，台灣有能力負擔，不會排擠到其他預算。

對於這項利多措施，在台東戶政事務所登記結婚的新人都給予肯定，甚至開心表示，「如果真有補助，會考慮多生幾胎」。

台東戶政事務所人員表示，每年的2月14日西洋情人節、5月20日、七夕等特殊節日，都是結婚登記熱門日，不少新人提前預約，今年整體人數與往年差異不大；大家都希望在有意義的日子完成人生大事，也讓戶政所充滿溫馨與喜氣。