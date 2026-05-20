基隆市府串聯企業實習補助、薪資加碼 「雙軌制」青年留才

基隆市府串聯企業打造「青年實習企業媒合計畫」，以基隆地區產業為實習場域，媒合全國年齡16歲以上至29歲之青年參與實習，利用「實習補助」與「薪資競爭力加碼」雙軌補助，鼓勵在地企業提供優於本年法定基本工資待遇，打造優質的就業環境。今年共有超過60家基隆企業參與，提供超過200個實習職缺。

基隆隆市政府產業發展處今舉辦「基隆青年實習企業媒合計畫」徵才記者會，宣布今年計畫全面升級，除持續提供青年實習機會外，更首度導入「薪資競爭力加碼補助」機制，鼓勵企業提供優於基本工資待遇，協助青年從實習開始深入認識基隆產業，提升在地留才效益。

副市長邱佩琳表示，青年是一座城市持續前進最重要的力量，市府近年持續推動青年實習媒合，希望讓青年不只是回到基隆生活，更願意選擇在基隆扎根發展，同時也讓企業有機會提早培育及延攬優秀人才。

邱佩琳指出，今年共有超過60家基隆企業參與，提供超過200個實習職缺。為鼓勵企業打造更具發展性與競爭力的實習環境，今年特別新增薪資加碼補助，凡企業提供優於基本工資之待遇，月薪達3萬1000元以上者，可申請6000元補助；月薪達3萬4000元以上者，可申請1萬2000元補助。

市府表示，計畫推動初期參與人數僅約18人，去年已成長至179人，今年以突破200人為目標，而青年留任率也從三年前約5%，提升至去年的64%，顯示基隆企業與產業環境正持續成長。

產業發展處長蔡馥嚀表示，今年除延續實習補助外，新增薪資加碼補助，鼓勵企業提高薪資待遇，期盼透過更具競爭力的薪資結構，吸引優秀青年留在基隆發展。本計畫以基隆在地產業作為實習場域，媒合全國16歲至29歲青年進入企業實習，協助青年提前接觸職場與產業趨勢。企業成功媒合實習生後，依實習時數最高可申請2萬元補助，每一事業單位最高可申請5位實習生補助。

基隆隆市政府產業發展處今舉辦「基隆青年實習企業媒合計畫」徵才記者會。圖／基隆市政府提供

基隆隆市政府產業發展處今舉辦「基隆青年實習企業媒合計畫」徵才記者會。圖／基隆市政府提供