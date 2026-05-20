台東議員建議敬老卡擴大使用 縣府：持續研議

台東縣長輩每個月搭車的敬老卡1500點，但長輩很少搭車，幾乎用不完，縣議員王文怡建議能像其他縣市一樣，使用範圍可更多元。台東縣政府表示，持續研議。

台東縣議會今天進行縣政總質詢，無黨籍縣議員王文怡質詢台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，接獲許多台東市區老人家反映，每個月敬老卡的1500點「看得到吃不到」。

她表示，全台灣各縣市的敬老卡社福點數通常落在每月480點至1000點之間，台東敬老卡每月1500點高居全台之冠，但許多台東市區長輩因日常多由子女接送或自行騎車，根本用不到交通補助，高額點數月底直接被「回收」，讓長者「看得到吃不到」。

她說，「如果點數能有更多元用途，甚至去洗溫泉，那才真的叫作政府體貼老人家」

陳淑蘭答詢表示，先前曾評估納入公共自行車UBike，但因業者開出新台幣500萬元高昂平台費，基於財政效益決定省下預算，另尋實惠方案。

她表示，為了活化點數運用，今年度已正式與救國團攜手合作，雖然目前尚未全面開放敬老卡全額扣抵，但從今年開始，每個月已提供400點的額度，鼓勵長輩直接到救國團中心進行健身或參與相關健康活動，全面照顧銀髮族的運動習慣與身體健康。

陳淑蘭強調，社會處下一階段的施政重點是鼓勵長輩多跨出戶外旅遊，拓展在地生活圈，未來敬老卡將規畫與地方的「TTGO」多元預約溫馨接送平台進行功能連結，讓長輩的移動範圍不只限於市區，能更順暢地前往縣內各個風景區與文化據點。

至於議員建議和知本溫泉等休閒養生合作案，也已納入研議拓展範圍，期盼透過多管齊下的調整，打造實質幸福的高齡友善城市。