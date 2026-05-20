洪災重創整修8個月 光豐農會超市重開幕招手鏟子超人回來走走

花蓮縣光復鄉去年9月因馬太鞍溪上游堰塞湖潰壩溢流，洪水重創市區，位於台9省道旁的光豐地區農會超市也遭泥流重創，經8個月清淤、整修，將於22日重新開幕，農糧署東區分署與農會攜手推出食農活動，當天多項農特產品有優惠、破盤價，邀請民眾到光復走一走。

光豐地區農會超市是光復及豐濱鄉農民重要通路，在地生產的大豆、咖啡、油茶、紅糯米等農產品，都在農會超市展售，但去年一場洪水，不只超市鐵門被沖毀，連一樓門市商品、地下室等設備全部泡在泥水裡，損失慘重。

農糧署東區分署今天表示，經過與農會合力整修，光豐地區農會超市暌違8個月後，將於22日重新開張，當天將辦理食農推廣活動，行銷在地雜糧、特色作物。

東區分署長林美華表示，重新開幕當天，現場有咖啡、可樂果、紅糯米鬆餅、米香、當季西瓜等雜糧、農產品的品嘗體驗，咖啡券等多項商品推出破盤價、買一送一優惠，購物滿500元還可享好禮，歡迎在地民眾、遊客及鏟子超人們，可以回到光復走一走，支持在地小農。