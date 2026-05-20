影／基隆專業抓鼠首出動民宅驚見老鼠 查出抽油煙機煙管縫隙入侵

新北林口區一名在基隆市工作的男子，4月捕鼠時被咬傷，前天確診感染漢他病毒。基隆市長謝國樑宣布今天起，請「病媒蚊防治專業技術人員」出動替民眾抓老鼠，今天首件出動到中正區一處民宅，當場發現老鼠蹤影，但沒有抓到，推測從廚房抽油煙機排煙管上方縫隙入侵，建議住戶放置捕鼠籠位置。

基隆動保所長陳柏廷表示，今天中午有會同病媒蚊防治專業技術廠商人員，到中正區一間民宅，住家位在早市市場旁邊的1樓，現場在客廳牆壁旁邊有發現老鼠蹤影，當下建議住戶捕鼠籠如何放置、餌料如何擺放，提醒如何抓老鼠。

陳柏廷說，專業捕鼠人員檢視每個房間，最後在廚房抽油煙機的煙管上方有一處很的的縫隙，推測老鼠是從這裡入侵，當下向民眾建議立刻封起來，針對老鼠已存在的地方，今天捕鼠人員並沒有驚動，建議住戶買捕鼠籠，可架2到3個，應該在一周內就可抓到，如果抓到老鼠可用垃圾袋包起來，直接交給清潔隊。

陳柏廷表示，目前申請抓老鼠件數已慢慢增加，今天先去一處民宅。民眾如果發現老鼠可通報里長，由里長報到公所後由廠商派單去現場抓老鼠、提供現捕鼠諮詢。