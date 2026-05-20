快訊

三星營收贏台積電卻爆「史上最大罷工」 謝金河示警：給台灣上了寶貴一課

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

「不知道還會怎麼搞我」教授遭控霸凌 研究生墜樓北科大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆專業抓鼠首出動民宅驚見老鼠 查出抽油煙機煙管縫隙入侵

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆專業抓鼠首出動民宅驚見老鼠，查出抽油煙機煙管縫隙入侵。記者游明煌／翻攝
基隆專業抓鼠首出動民宅驚見老鼠，查出抽油煙機煙管縫隙入侵。記者游明煌／翻攝

新北林口區一名在基隆市工作的男子，4月捕鼠時被咬傷，前天確診感染漢他病毒。基隆市長謝國樑宣布今天起，請「病媒蚊防治專業技術人員」出動替民眾抓老鼠，今天首件出動到中正區一處民宅，當場發現老鼠蹤影，但沒有抓到，推測從廚房抽油煙機排煙管上方縫隙入侵，建議住戶放置捕鼠籠位置。

基隆動保所長陳柏廷表示，今天中午有會同病媒蚊防治專業技術廠商人員，到中正區一間民宅，住家位在早市市場旁邊的1樓，現場在客廳牆壁旁邊有發現老鼠蹤影，當下建議住戶捕鼠籠如何放置、餌料如何擺放，提醒如何抓老鼠。

陳柏廷說，專業捕鼠人員檢視每個房間，最後在廚房抽油煙機的煙管上方有一處很的的縫隙，推測老鼠是從這裡入侵，當下向民眾建議立刻封起來，針對老鼠已存在的地方，今天捕鼠人員並沒有驚動，建議住戶買捕鼠籠，可架2到3個，應該在一周內就可抓到，如果抓到老鼠可用垃圾袋包起來，直接交給清潔隊。

陳柏廷表示，目前申請抓老鼠件數已慢慢增加，今天先去一處民宅。民眾如果發現老鼠可通報里長，由里長報到公所後由廠商派單去現場抓老鼠、提供現捕鼠諮詢。

基隆專業抓鼠首出動民宅驚見老鼠，查出抽油煙機煙管縫隙入侵。記者游明煌／翻攝
基隆專業抓鼠首出動民宅驚見老鼠，查出抽油煙機煙管縫隙入侵。記者游明煌／翻攝

謝國樑 老鼠 基隆

延伸閱讀

基隆爆漢病毒確診 謝國樑：今起發老鼠藥、市府派專家抓鼠

男子基隆職場滅鼠遭咬 疑染漢他病毒輕症恢復良好

新北男在基隆捕鼠被咬 確診漢他病例

基隆市出現漢他確診個案 謝國樑：將採購老鼠藥、討論動用預備金捕鼠

相關新聞

「請大家放心」！台東縣副議長林琮翰歷經腦溢血復健 親曝恢復近況

2024年6月間赴中國內蒙古旅遊時，因騎馬意外摔落導致腦溢血的台東縣議會副議長林琮翰，歷經長時間治療與復健後，近日逐漸重返公眾視野，不僅恢復社群平台發文，也開始參與議會相關工作，外界相當關注其健康狀況與後續動向。

影／基隆專業抓鼠首出動民宅驚見老鼠 查出抽油煙機煙管縫隙入侵

新北林口區一名在基隆市工作的男子，4月捕鼠時被咬傷，前天確診感染漢他病毒。基隆市長謝國樑宣布今天起，請「病媒蚊防治專業技術人員」出動替民眾抓老鼠，今天首件出動到中正區一處民宅，當場發現老鼠蹤影，但沒有抓到，推測從廚房抽油煙機排煙管上方縫隙入侵，建議住戶放置捕鼠籠位置。

日本大廠捐贈總價逾百萬元無線電 太魯閣重建、救災添利器

0403地震已滿2年，太魯閣國家公園多處景點還在重建，管理處今天獲日本通訊設備大廠艾可慕捐贈20台雙模無線電對講機，將優先配發給高山巡查、勘災、復建的第一線人員，藉由穩定的通訊品質確保執勤安全，有助重建工作順利進行。

災後振興 花蓮光復9月普發1萬

花蓮縣光復鄉去年受洪災重創，鄉公所決定追加編列一點一六億元預算，普發每位鄉民一萬元振興禮金，預計六月八日開放登記，最快九月匯款。花蓮市公所昨也修正重陽節敬老禮金致送自治條例，將原本七十歲發放門檻下修至六十五歲。

基隆捷運台鐵路廊出局？ 謝國樑：將向中呈報麥金路方案不會兩案並陳

基隆市長謝國今天聽取基隆捷運第2階段路線評估報告，交通處長陳耀川說，麥金路方案比台鐵路廊方案的運輸、土地開發效益較高，所以分數比較高。謝國樑表示，預定年底向中央呈報麥金路方案，不會兩案並陳。

兩名蘭嶼人遭毒蛇咬傷只有一劑血清可救命 議員批「沒權利生大病」

台東縣議會今天進行部門質詢，議員董昌華揭露，蘭嶼發生2名鄉親同時遭青竹絲咬傷送醫，衛生所竟然只有1劑血清可用，所幸另1人申請直升機後送台灣本島急救後脫險，不該發生這種離譜情況。縣府衛生局長孫國平表示，去年已要求蘭嶼鄉衛生所必須備妥雙倍量藥劑，將徹查此案並落實常備藥物管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。