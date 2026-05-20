馬太鞍溪洪災受創嚴重 光豐農會超市重新開幕

去年花蓮馬太鞍溪潰流重創光復鄉，光豐地區農會超市受災嚴重。農糧署東區分署與農會經8個月重整，將於22日重新開幕，並推出食農活動，邀請大家活絡經濟、支持在地農產業。

光豐地區農會超市位處省道台9線旁，去年9月23日馬太鞍溪堰塞湖潰流，滾滾泥流衝破超市鐵門，導致1樓門市、地下室庫存及冷凍庫等設備全部泡水報廢，地下室淤泥厚達1公尺多，光是清淤與整修便耗時許久。

農業部農糧署東區分署今天表示，為協助光復鄉災後產業重建，輔導光豐地區農會於22日農會超市災後重新開幕日，辦理食農推廣活動，邀請民眾品嚐體驗在地雜糧及特色作物；希望透過這次開幕與食農推廣活動，提高農友銷售農產品信心，迎接嶄新的未來。

開幕日現場提供咖啡、可樂果、紅糯米鬆餅、米香等雜糧品嚐體驗，以及多項超值選購優惠活動，歡迎遊客及「鏟子超人」回到光復鄉，將當地美味帶回家。

農糧署東區分署指出，光復鄉、豐濱鄉生產許多雜糧及特色農產，如大豆、咖啡、油茶、紅糯米等，光豐地區農會超市向來積極與在地農友合作生產販售，提供在地良好平台與通路，行銷推廣當地農產品。

農糧署東區分署長林美華強調，此次活動推廣光復鄉及豐濱鄉在地生產的農產品，讓民眾直接品嚐，感受在地農特產品的多元特色，活動日現場同步推出訂購優惠及破盤價，歡迎大家一起活絡當地經濟，支持在地農產業。