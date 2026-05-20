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「請大家放心」！台東縣副議長林琮翰歷經腦溢血復健 親曝恢復近況

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
因騎馬意外摔落導致腦溢血的台東縣議會副議長林琮翰，歷經長時間治療與復健後，近日逐漸重返公眾視野，不僅恢復社群平台發文，也開始參與議會相關工作。圖／翻攝自林琮翰臉書
因騎馬意外摔落導致腦溢血的台東縣議會副議長林琮翰，歷經長時間治療與復健後，近日逐漸重返公眾視野，不僅恢復社群平台發文，也開始參與議會相關工作。圖／翻攝自林琮翰臉書

2024年6月間赴中國內蒙古旅遊時，因騎馬意外摔落導致腦溢血的台東縣議會副議長林琮翰，歷經長時間治療與復健後，近日逐漸重返公眾視野，不僅恢復社群平台發文，也開始參與議會相關工作，外界相當關注其健康狀況與後續動向。

林琮翰當時在內蒙古騎馬時發生意外，返台後因腦出血緊急送往台東馬偕紀念醫院救治，後續再轉往台北接受進一步醫療與復健。返台東休養後，他鮮少公開露面，個人臉書也自2024年6月10日貼出騎馬照片後便未再更新，僅剩粉絲專頁由團隊代為發布訊息，讓不少支持者相當掛念。

直到今年5月縣議會定期會期間，他現身議會完成簽到，雖未進入議場開會，但已被視為逐步恢復的重要訊號。外界也注意到，他近來開始重新參與地方活動，包括年初宴請台東市多位里長，以及4月前往中國國民黨台東縣黨部完成年底縣議員選舉提名登記，展現持續投入地方政治的態度。

沉寂近兩年的個人臉書，也在今年母親節恢復更新。他先貼文祝福天下媽媽母親節快樂，18日再分享與團隊討論提案、研究民眾服務工作的照片，幽默提到自己當初「騎乘呼倫貝爾汗血寶馬，不小心真的流汗又流血」，如今終於慢慢回到熟悉的工作崗位，也笑稱「學騎馬也是可以變瘦，但千萬別學我錯誤示範」。

林琮翰貼文表示，目前已開始適應較高強度的工作節奏，近期也和秘書、助理團隊針對定期會提案與地方服務進行討論。他強調，自己的身體狀況每天都朝更健康方向進步，「謝謝大家這段時間的關心與鼓勵，我會繼續努力，不辜負族人期待」。

貼文曝光後，支持者紛紛留言替他打氣，「副議長加油」、「平安健康最重要」、「大家都等你回來」等留言不斷；無黨籍議員林參天也留言表達支持。對於外界關心，林琮翰辦公室則低調表示，目前正值議會定期會期間，林琮翰忙於提案整理與地方陳情案件處理，暫時不安排媒體訪問。

台東縣議會副議長林琮翰（左），近日常主持團隊工作會議，身體健康逐步恢復。圖／翻攝自林琮翰臉書
台東縣議會副議長林琮翰（左），近日常主持團隊工作會議，身體健康逐步恢復。圖／翻攝自林琮翰臉書

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