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日本大廠捐贈總價逾百萬元無線電 太魯閣重建、救災添利器
0403地震已滿2年，太魯閣國家公園多處景點還在重建，管理處今天獲日本通訊設備大廠艾可慕捐贈20台雙模無線電對講機，將優先配發給高山巡查、勘災、復建的第一線人員，藉由穩定的通訊品質確保執勤安全，有助重建工作順利進行。
日本艾可慕株式會社（Icom）2年前0403震後，也曾捐出50台無線電給花蓮縣消防局，這次再度跨海送愛，部長寺崎真也專程來到台灣，與台灣總代理商至鴻科技董事長周德興，今天在太魯閣國家公園管理處舉行捐贈儀式。
寺崎真也說，0403花蓮大地震發生，更深刻體認到災害發生時，穩定可靠的通訊系統是救災應變的重要關鍵。這次捐出雙模無線電，整合傳統無線電與與IP網路通訊，在地形複雜或緊急情況下，能夠提供穩定通訊品質。
太管處長劉守禮表示，而高山地區手機訊號容易受限，像南湖大山是圈谷地形，通訊會有死角，0403震後更突顯無線電的重要性，尤其對經常深入險區執行任務的工程人員、保育巡查人員，穩定暢通的通訊品質是守護生命安全最重要的防線，
劉守禮說，管理處已持續推動通訊設備與系統更新，這次獲贈20台具備VHF/LTE雙模功能，可克服峽谷、高山地形限制的手提台無線電對講機，連同配件及一年期門號通訊費用，總價值約101萬元，將優先配發給參與危險路段修復的工程人員、地質監測人員、高山保育巡查員以及防災應變中心使用，對巡視、救難、復建工程都很有幫助。
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