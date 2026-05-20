台東原民獵槍訓練遲未落地 議員促自辦 饒慶鈴：向原民會爭取

台東縣議會近日關注「原住民自製獵槍安全使用訓練課程」遲未在台東開辦問題，縣議員鄭崗山今在定期會中指出，目前相關訓練大多安排在外縣市舉行，不僅缺乏實際獵場環境，也與台東原住民族人的生活文化脫節；反觀擁有全台最多獵場、原住民族人口比例高的台東，至今卻未曾辦理相關課程，讓不少獵人相當不滿。

他表示，族人若要合法申請製造、運輸或持有自製獵槍，依法必須先完成安全使用訓練並取得合格證書，但現階段台東鄉親往往得長途前往外縣市受訓，不但增加交通與住宿負擔，也讓不少人因此打退堂鼓。他認為，中央政策若真要兼顧原住民族文化與傳統狩獵權益，就應考量地方實際需求，盡速在台東設置訓練課程。

「很多長輩平常就在山裡活動，對獵場環境比誰都熟悉，結果卻還得跑到沒有山林條件的地方上課，真的很不合理」。鄭崗山說，相關制度若脫離部落生活現場，只會讓政策與族人距離越來越遠。他也建議縣府主動向中央原民會爭取授權，由地方自辦訓練，減輕族人負擔。

對此，台東縣長饒慶鈴答詢表示，縣府將與議會共同向中央爭取在台東辦理「原住民自製獵槍安全使用訓練課程」。她指出，過去不少專業課程同樣集中在外縣市，但經地方長期爭取後，今年縣府已與國立屏東科技大學合作，在台東開辦土木工程推廣教育學士學分班，讓縣民能在地進修，也顯示中央與地方合作具有可行性。

部落獵人對此議題也頗有怨言。有族人直言，「我們每天生活在山裡，最熟悉獵場的人，卻還得跑去沒有獵場的縣市受訓，真的很諷刺」。也有人質疑，政府口口聲聲說尊重原住民族文化，卻連最基本的訓練資源都未能下放地方。

另有部落獵人表示，其實不少年輕人有意願透過合法管道學習與傳承傳統狩獵文化，但受限於交通距離、住宿費用與時間安排，讓許多人最後只能放棄，「感覺制度離部落很遠，也離年輕人越來越遠」。