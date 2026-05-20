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東部旅遊變「測速之旅」？台東警局出手拆空桿 民眾拍手叫好

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣境內測速照相密集、部分道路速限偏低，長期引發用路人抱怨，縣警局經通盤檢討後，今年已著手移除部分測速照相空桿，盼逐步改善民眾觀感。記者尤聰光／攝影
台東縣境內測速照相密集、部分道路速限偏低，長期引發用路人抱怨，縣警局經通盤檢討後，今年已著手移除部分測速照相空桿，盼逐步改善民眾觀感。記者尤聰光／攝影

台東縣境內測速照相密集、部分道路速限偏低，長期引發用路人抱怨，不少外地遊客更直言「一路都在看時速表」，讓原本應該輕鬆愜意的東部旅行變得壓力沉重。議會近期也高度關注相關問題，認為東部國旅人潮下滑，除交通距離與住宿成本外，「測速太多、速限太亂」也是原因之一。對此，縣警局今年已著手移除部分測速照相空桿，盼逐步改善民眾觀感。

縣議員簡維國在定期會單位工作檢討時指出，目前全縣原有28支測速照相空桿，今年已拆除5支，但仍有23支尚未移除，建議警方應加快腳步，讓往來民眾及觀光客在台東開車時，不再有「處處被盯著」的壓迫感。

他表示，許多民眾反映台東道路速限設計過於複雜，短短幾公里內可能就出現25、30、40、50甚至70公里等不同速限，駕駛人必須不斷留意儀表板，容易分心，也增加行車壓力。他認為速限應朝單一化方向檢討，搭配清楚標誌與標線，真正目的應是降低事故，而非讓民眾感覺是在「抓超速、開罰單」。

交通隊表示，目前拆除空桿的預算約50萬至100萬元不等，而每拆除1支空桿，依地點與施工條件不同，約需花費10萬至20萬元，因此無法一次全面拆除，只能編列年度預算逐步辦理，但會持續朝減量方向進行。

警方也坦言，近年不少民眾與民代持續反映測速設施過多問題，因此今年通盤檢討後，優先移除部分未使用的測速空桿，希望減少民眾視覺壓力，也改善外界對台東交通環境的觀感。

事實上，去年就有旅遊網紅在環島過程中拍片分享，點名台東測速照相過於密集，部分道路速限設計也不夠合理，引發網友熱議，不少人留言認同「開車變得很緊張」、「沿路一直怕超速」，甚至有人直言，原本想到東部慢遊，結果精神比在都會區開車還累。

有民眾表示，台東風景優美，道路寬敞，本應是適合放慢步調旅行的地方，但部分路段測速設備與速限變化太頻繁，讓駕駛人一路緊盯車速，「根本沒心情欣賞風景」。也有遊客認為，測速與科技執法若設置過度，不僅影響旅遊感受，也會讓民眾擔心收到罰單，增加出遊負擔。

也有議員呼籲，交通安全與觀光發展不應對立，縣府與警方應重新檢討道路速限及測速設置合理性，在維護安全前提下，也讓民眾願意安心來台東、輕鬆慢旅行。

台東 測速

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