聽新聞
0:00 / 0:00

災後振興 花蓮光復9月普發1萬

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣光復鄉去年受洪災重創，鄉公所決定追加編列一點一六億元預算，普發每位鄉民一萬元振興禮金，預計六月八日開放登記，最快九月匯款。花蓮市公所昨也修正重陽節敬老禮金致送自治條例，將原本七十歲發放門檻下修至六十五歲。

鄉長林清水昨在鄉民代表會定期大會施政報告表示，去年洪災造成鄉內重大人員傷亡及財產損失，也重創地方產業與商業活動。雖然中央與花蓮縣政府後續提供受災戶補助，但不少民眾實際損失遠高於補助金額，且災害影響不僅限於主要災區，周邊大興、大全及大進等村落同樣受到波及，對全鄉經濟與生活機能都造成衝擊。

主席廖翊鈞表示，感謝公所支持提案，目前自治條例已通過，正預算審議，災前鄉內人口約一萬一千三百八十一人，但災後戶籍人口增加至約一點四萬人，為保障原有鄉民權益，普發資格將以去年九月二十三日戶籍資料為基準。

花蓮市昨跟進吉安、新城、秀林等鄉，發重陽敬老禮金門檻下修至六十五歲以上。禮金標準為六十五歲至七十九歲每人六百元、八十歲至八十九歲八百元、九十歲至九十九歲一千二百元、一百歲以上六千元。

公所統計，調降年齡後，總領取人數升至二萬一二○四人，經費約一千四百萬。

花蓮 花蓮縣政府 林清水

延伸閱讀

花蓮光復鄉減輕洪災損失拍板普發現金 每人1萬元振興禮金預計9月發放

跟進其他鄉鎮 花蓮市重陽敬老金65歲就能領 新增7664人受惠

花蓮市重陽敬老禮金下修至65歲 符合資格逾2萬人

花蓮115年度總預算 內政部通過

相關新聞

抹茶山傳奇悲傷謝幕！登山名人李昭元失蹤7年 宜蘭地院宣告死亡

在宜蘭登山界締造無數紀錄的退休教師李昭元，縱走中央山脈失聯至今7年。宜蘭地方法院日前公示催告期滿，因仍無其生存音訊，依法裁示推定李昭元於2025年4月1日下午12時死亡。這位曾創下4819次攻頂抹茶山神話的「聖母步道百科全書」，生命傳奇至此遺憾謝幕。

從自來水汙染到汙水廠遭濫倒 民進黨質疑謝國樑市府內控失靈、失能

檢方偵辦基隆市和平島水資源回收中心，遭人濫倒營建廢棄物案，基隆市政府業管科長30萬元交保。民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天說，此案暴露市府監督管理機制可能失靈，市民最想知道市府內控機制，是否形同虛設。

災後振興 花蓮光復9月普發1萬

花蓮縣光復鄉去年受洪災重創，鄉公所決定追加編列一點一六億元預算，普發每位鄉民一萬元振興禮金，預計六月八日開放登記，最快九月匯款。花蓮市公所昨也修正重陽節敬老禮金致送自治條例，將原本七十歲發放門檻下修至六十五歲。

基隆捷運台鐵路廊出局？ 謝國樑：將向中呈報麥金路方案不會兩案並陳

基隆市長謝國今天聽取基隆捷運第2階段路線評估報告，交通處長陳耀川說，麥金路方案比台鐵路廊方案的運輸、土地開發效益較高，所以分數比較高。謝國樑表示，預定年底向中央呈報麥金路方案，不會兩案並陳。

兩名蘭嶼人遭毒蛇咬傷只有一劑血清可救命 議員批「沒權利生大病」

台東縣議會今天進行部門質詢，議員董昌華揭露，蘭嶼發生2名鄉親同時遭青竹絲咬傷送醫，衛生所竟然只有1劑血清可用，所幸另1人申請直升機後送台灣本島急救後脫險，不該發生這種離譜情況。縣府衛生局長孫國平表示，去年已要求蘭嶼鄉衛生所必須備妥雙倍量藥劑，將徹查此案並落實常備藥物管理。

基隆市出現漢他確診個案 謝國樑：將採購老鼠藥、討論動用預備金捕鼠

基隆市的職場出現漢他病毒症候群確診個案，基隆市長謝國樑今天表示，除了採購「老鼠藥」，擴大供應民眾領取，市府也在討論動用預備金，設立標案捕鼠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。