災後振興 花蓮光復9月普發1萬

花蓮縣光復鄉去年受洪災重創，鄉公所決定追加編列一點一六億元預算，普發每位鄉民一萬元振興禮金，預計六月八日開放登記，最快九月匯款。花蓮市公所昨也修正重陽節敬老禮金致送自治條例，將原本七十歲發放門檻下修至六十五歲。

鄉長林清水昨在鄉民代表會定期大會施政報告表示，去年洪災造成鄉內重大人員傷亡及財產損失，也重創地方產業與商業活動。雖然中央與花蓮縣政府後續提供受災戶補助，但不少民眾實際損失遠高於補助金額，且災害影響不僅限於主要災區，周邊大興、大全及大進等村落同樣受到波及，對全鄉經濟與生活機能都造成衝擊。

主席廖翊鈞表示，感謝公所支持提案，目前自治條例已通過，正預算審議，災前鄉內人口約一萬一千三百八十一人，但災後戶籍人口增加至約一點四萬人，為保障原有鄉民權益，普發資格將以去年九月二十三日戶籍資料為基準。

花蓮市昨跟進吉安、新城、秀林等鄉，發重陽敬老禮金門檻下修至六十五歲以上。禮金標準為六十五歲至七十九歲每人六百元、八十歲至八十九歲八百元、九十歲至九十九歲一千二百元、一百歲以上六千元。

公所統計，調降年齡後，總領取人數升至二萬一二○四人，經費約一千四百萬。