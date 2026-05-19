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基隆捷運台鐵路廊出局？ 謝國樑：將向中呈報麥金路方案不會兩案並陳

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國今天聽取基隆捷運第2階段路線評估報告，表示預定年底向中央呈報麥金路方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國今天聽取基隆捷運第2階段路線評估報告，表示預定年底向中央呈報麥金路方案。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國今天聽取基隆捷運第2階段路線評估報告，交通處長陳耀川說，麥金路方案比台鐵路廊方案的運輸、土地開發效益較高，所以分數比較高。謝國樑表示，預定年底向中央呈報麥金路方案，不會兩案並陳。

基隆捷運討論超過20年，目前南港到八堵第1階段已經定案，第2階段從八堵到市中心尚未取得共識。今年基隆市長選舉，謝國樑爭取連任，主張經安樂區麥金路、安樂路二段進市中心（藍線），競選對手基隆市議長童子瑋，認為應沿台鐵路廊進市中心（橘線）最可行。

基市府委外評估基捷第2階段路線可行性評估，並在今天聽取工程顧問公司簡報評估意見。藍線長度4.76公里，採高架（一般、疊式）、山岳隧道型式興建，分設捷運機廠、長庚醫院、舊麵粉廠和基隆車站（北站）4站。橘線長度3.75公里，採平面、高架型式興建，設三坑車站、基隆車站2站。

陳耀川表示，興建捷運真正的目的，是要用捷運帶動整個都市的發展。都市發展涉及到沿線聯合開發，還有大眾運輸導向型發展（TOD）的都市變更。捷運路線評估項目中，有一個很重要的項目，就是運輸的效益和土地開發的效益。

陳耀川說，捷運聯合開發會帶動產業進來，帶動人口進來，運輸的效益提高，人就會多，人一多，運輸的量就會多，環環相扣，中央對這部分也非常重視，所以麥金路的分數會比較高，因為這部分增加很多的分數。

謝國樑說，捷運聯合開發一直是市府現在最重視，也是在捷運興建過程中非常重要的配套。以第1階段路線五堵捷運站為例，周邊聯開就可以打造50萬坪樓地板，可供產業使用，或者是提供專業人士居住使用。

謝國樑認為，每一個捷運站其實都有一定程度的聯開機會，也可以有效的增加就業機會，要不然也可以讓更多的年輕朋友，可以有居住在捷運站旁的機會。市府先前提到的「類國宅」，就是希望政府分回的部分，或許可以用一定門檻來制定，提供給一些過去沒機會買房子的朋友，擁有產權的社會住宅。

謝國樑說，市府年底會向中央提報藍線方案，不會藍線、橘線並陳。在提報中央之前，會安排工程顧問公司向市議會各黨團說明取捨理由。

基隆市長謝國今天聽取基隆捷運第2階段路線評估報告，表示預定年底向中央呈報麥金路方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國今天聽取基隆捷運第2階段路線評估報告，表示預定年底向中央呈報麥金路方案。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 基隆捷運

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