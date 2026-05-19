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兩名蘭嶼人遭毒蛇咬傷只有一劑血清可救命 議員批「沒權利生大病」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
縣議員董建華不滿離島藥物不足導致蘭嶼鄉親陸續發生遭毒蛇咬傷無血清及感染帶狀泡疹延誤就醫，要求衛生局檢討改善。圖／取自台東縣議會網站
縣議員董建華不滿離島藥物不足導致蘭嶼鄉親陸續發生遭毒蛇咬傷無血清及感染帶狀泡疹延誤就醫，要求衛生局檢討改善。圖／取自台東縣議會網站

台東縣議會今天進行部門質詢，議員董昌華揭露，蘭嶼發生2名鄉親同時遭青竹絲咬傷送醫，衛生所竟然只有1劑血清可用，所幸另1人申請直升機後送台灣本島急救後脫險，不該發生這種離譜情況。縣府衛生局長孫國平表示，去年已要求蘭嶼鄉衛生所必須備妥雙倍量藥劑，將徹查此案並落實常備藥物管理。

縣議員董昌華質詢表示，兩名蘭嶼鄉親先後被毒咬傷送往衛生所就醫，衛生所裡面竟然只有1劑青竹絲血清，其中1人幸運打到，另1人則必須搭直升機跨海送至台東馬偕醫院急救，因命好所以撐得到台東（就醫）。

董昌華要求，毒蛇血清至少要備妥3至4劑安全存量，「否則蘭嶼人沒權利生大病，發生事情恐怕要直接找上帝聊天」，救命藥必須有充足劑量。

衛生局長孫國平答詢表示，常見蛇種血清在離島都有準備足夠的量，去年就已經針對離島藥物必須維持「雙倍量」庫存，當天為何血清僅剩1劑，將會進一步查明原因並落實離島常備藥物的管理。

除毒蛇血清不足外，董昌華也接獲蘭嶼民眾反映，感染帶狀皰疹之後，因島上藥物不足及天候不佳延誤就醫，感染超過10天黃金治療期，輾轉被送至台北就醫，已造成神經系統受損。孫國平回應，帶狀疱疹藥物基本上會有備藥，需要進一步調查釐清。

縣議員董建華質詢揭露，蘭嶼毒蛇血清備量不足，竟導致遭毒蛇咬的病患無法在第一時間獲得治療，得靠直升機跨海搶救。圖／台東縣議會提供
縣議員董建華質詢揭露，蘭嶼毒蛇血清備量不足，竟導致遭毒蛇咬的病患無法在第一時間獲得治療，得靠直升機跨海搶救。圖／台東縣議會提供

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