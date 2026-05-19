兩名蘭嶼人遭毒蛇咬傷只有一劑血清可救命 議員批「沒權利生大病」

台東縣議會今天進行部門質詢，議員董昌華揭露，蘭嶼發生2名鄉親同時遭青竹絲咬傷送醫，衛生所竟然只有1劑血清可用，所幸另1人申請直升機後送台灣本島急救後脫險，不該發生這種離譜情況。縣府衛生局長孫國平表示，去年已要求蘭嶼鄉衛生所必須備妥雙倍量藥劑，將徹查此案並落實常備藥物管理。

縣議員董昌華質詢表示，兩名蘭嶼鄉親先後被毒蛇咬傷送往衛生所就醫，衛生所裡面竟然只有1劑青竹絲血清，其中1人幸運打到，另1人則必須搭直升機跨海送至台東馬偕醫院急救，因命好所以撐得到台東（就醫）。

董昌華要求，毒蛇血清至少要備妥3至4劑安全存量，「否則蘭嶼人沒權利生大病，發生事情恐怕要直接找上帝聊天」，救命藥必須有充足劑量。

衛生局長孫國平答詢表示，常見蛇種血清在離島都有準備足夠的量，去年就已經針對離島藥物必須維持「雙倍量」庫存，當天為何血清僅剩1劑，將會進一步查明原因並落實離島常備藥物的管理。

除毒蛇血清不足外，董昌華也接獲蘭嶼民眾反映，感染帶狀皰疹之後，因島上藥物不足及天候不佳延誤就醫，感染超過10天黃金治療期，輾轉被送至台北就醫，已造成神經系統受損。孫國平回應，帶狀疱疹藥物基本上會有備藥，需要進一步調查釐清。