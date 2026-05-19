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卑南族tu'tu'木雕列文資 哈古頭目榮登人間國寶

中央社／ 台東19日電

卑南族tu'tu'木雕」獲國家文化資產認定，建和部落頭目Haku哈古榮登重要傳統工藝保存者（人間國寶），台東縣長饒慶鈴今天致贈紅榜恭賀，並指對台東原民文化保存深具意義。

台東縣政府今天表示，文化部於8日正式公告登錄「卑南族tu'tu'木雕」為重要傳統工藝，並認定卑南族建和部落（Kasavakan）第69代頭目Haku哈古（漢名：陳文生）為「重要傳統工藝保存者（人間國寶）」。

饒慶鈴表示，哈古頭目不只是建和部落的重要領袖，更是台灣原住民族木雕藝術的重要代表人物；他長年透過木雕記錄祖靈文化、神話故事、狩獵農耕與部落生活，一刀一刻之間，保存的是整個族群的歷史記憶與文化精神。

饒慶鈴說，文化資產保存不只是制度上的登錄，更是一段需要長期陪伴與共同努力的過程。這次特別親赴建和部落致贈紅榜，不只是向哈古頭目表達敬意，更希望讓這份文化榮耀真正回到部落、回到文化生長的土地。

台東縣府指出，「卑南族tu'tu'木雕」登錄歷程，透過多年文化普查、田野調查、影像紀錄、口述歷史訪談及文化資產審議等程序，逐步建構完整文化脈絡後，提報中央審查。

114年12月17日文化部召開「原住民族文化資產重要傳統工藝審議會」，經出席委員全數同意，登錄「卑南族tu'tu'木雕」為重要傳統工藝，並認定Haku哈古為保存者，後續再由文化部依文化資產保存法完成正式公告程序。

縣府表示，繼排灣族「Kinavatjesan 傳統刺繡」保存者陳利友妹、卑南族「傳統織布 tenun kanaPinuyumayan」保存者孫菊花之後，哈古成為台東縣第3位國家級重要傳統工藝保存者，也展現台東原住民族工藝文化，從刺繡、織布到木雕技藝的深厚文化底蘊與世代延續性。

縣府指出，此次的正式公告登錄，不只是對單一技藝的肯定，更是對整個部落文化系統與族群記憶的重視。未來縣府也將持續與文化部及部落攜手合作，推動後續傳習、教育推廣與文化保存工作，讓珍貴的原住民族文化能夠持續被生活、被學習，世代延續。

卑南族 饒慶鈴 文化資產

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