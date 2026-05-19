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基隆市出現漢他確診個案 謝國樑：將採購老鼠藥、討論動用預備金捕鼠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市的職場出現漢他病毒症候群確診個案，市長謝國樑今天傍晚表示，一起努力，不分朝野共同來防疫。記者邱瑞杰／攝影
基隆市的職場出現漢他病毒症候群確診個案，市長謝國樑今天傍晚表示，一起努力，不分朝野共同來防疫。記者邱瑞杰／攝影

基隆市的職場出現漢他病毒症候群確診個案，基隆市長謝國樑今天表示，除了採購「老鼠藥」，擴大供應民眾領取，市府也在討論動用預備金，設立標案捕鼠。

1名設籍新北市，在基隆工作的40多歲男子，4月7日在職場捕鼠時被咬傷，5月2日出現發燒等症狀，醫院檢驗並通報疑似感染漢他病毒。檢驗結果昨出爐為陽性，疾病管制署今天公布這名男子為今年國內第3例漢他病毒症候群確診個案。

謝國樑今早和衛生局長張賢政、環保局長馬仲豪，說明這起漢他病毒個案相關資訊，並加強境內清潔消毒作業，傍晚再次向民眾說明市府防治方案。

謝國樑表示，市府目前手上庫存的老鼠藥「只有一定的量」，預計明天早上會送到七個行政區的區公所，供里長及民眾領取。考量現有的量足不足夠讓很多民眾過來領，因此也已展開採購新藥作業，並在明天討論期程，新藥應該會在5月底、6月初到貨。

謝國樑強調，防範鼠患及漢他病毒疫情這件事情，市府「非常、非常、非常的重視」，所以會在固定的時間，跟民眾報告防疫、清消、老鼠藥發放和後續採購進度，今天甚至也在討論，要用預備金成立執行捕捉（老鼠）的特殊需求標案。

對於有議員質疑市府防疫作為慢半拍，謝國樑說，昨天下午5、6點知道這個消息（出現個案）後，就立即用最快速的速度處理後續的防疫問題。這兩個月來因為臨近縣市的疫情，我們也都加強清消，我們一起努力，不分朝野共同來防疫。

基隆 謝國樑 老鼠 漢他病毒

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