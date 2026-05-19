議員日前質詢漢他疫情謝國樑說不要「鐵齒」 疾管署今公布確診個案

基隆市議員曾怡芳、吳驊珈12日質詢時，要求市長謝國樑注意鼠患，防範漢他病疫情。謝答詢時說，不要「鐵齒」的說基隆沒有這樣的問題或不嚴重，指示衛生局和環保局加強防治。事隔6天，市府接獲中央通報出現個案。

基隆市議會定期會開議中，曾怡芳和吳驊珈12日質詢時，都提及基隆市是美食之都，有觀光夜市、傳統市場，人流密集，若出現漢他病毒個案，市府是否已備妥因應計畫，衛生局、環保局是否已採取相關防治行動。

謝國樑當天答詢時，要求衛生局特別注意一下議員的好意提醒，「我們也不要鐵齒啦」，不要說基隆沒有這樣的問題，或者這樣的問題並不嚴重，「有時候講了反而，我們就不要鐵齒」，我們就感謝議員對環境維護問題的關心，我們就去做。

1名設籍新北市，在基隆職場工作的40多歲男子，4月7日在工作場域捕鼠時被老鼠咬傷，5月2日出現發燒、發冷、四肢無力、食慾差、腹瀉等症狀，醫院檢驗並通報疑似感染漢他病毒。

檢驗陽性結果昨天出爐，疾病管制署分別通報新北、基隆市政府，並在今天公布這名男子為今年累計第3例漢他病毒症候群確診個案。

吳驊珈今天表示，沒有想到她在12日質詢前的1個多月，基隆就已有疑似漢他病毒個案。為了市民的健康，市府防範漢他病毒工作應該更確實，除了水溝消毒，路燈桿、電線桿、水管周邊，還有山上、產業道路等容易被倒廢棄物地點，都應加強清潔消毒，並應在消毒前通知附近居民，預防老鼠逃竄民宅內，真正落實鼠患防範工作。