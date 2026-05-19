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花蓮光復鄉減輕洪災損失拍板普發現金 每人1萬元振興禮金預計9月發放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣光復鄉去年受馬太鞍溪堰塞湖潰決溢流重創，鄉公所決定追加編列1.16億元預算，普發每位鄉民1萬元振興禮金，最快9月以匯款方式發放。本報資料照片
花蓮縣光復鄉去年受馬太鞍溪堰塞湖潰決溢流重創，鄉公所決定追加編列1.16億元預算，普發每位鄉民1萬元振興禮金，最快9月以匯款方式發放。本報資料照片

花蓮縣光復鄉去年受馬太鞍溪堰塞湖潰決溢流重創，鄉公所考量災後民眾財產與生計損失嚴重，接受代表會提案，決定追加編列1.16億元預算，普發每位鄉民1萬元振興禮金。目前暫定6月初開放登記，最快9月以匯款方式發放，但實際作業時程仍待公所正式公告。

林清水今天在光復鄉民代表會定期大會施政報告中，說明災後重建進度與振興禮金規畫。他表示，去年9月23日馬太鞍溪堰塞湖洪災後，造成鄉內重大人員傷亡及財產損失，也重創地方產業與商業活動。

林清水指出，雖然中央與花蓮縣政府後續提供受災戶補助，但不少民眾實際損失遠高於補助金額，且災害影響不僅限於主要災區，周邊大興、大全及大進等村落同樣受到波及，對全鄉經濟與生活機能都造成衝擊。

林清水說，為協助鄉親恢復正常生活、穩定消費及帶動地方經濟循環，鄉公所接受鄉代會主席廖翊鈞提出普發1萬元振興禮金建議，並擬定自治條例，追加編列1.16億元辦理普發作業，預計6月8日啟動申請登記與相關流程。

主席廖翊鈞表示，感謝鄉公所團隊支持去年10月底會期中的提案，目前自治條例已通過，正預算審議，災前光復鄉人口約1萬1381人，但災後戶籍人口增加至約1.4萬人，為保障原有鄉民權益，普發資格將以去年9月23日戶籍資料為基準。

由於振興禮金金額龐大，公所規畫採匯款方式辦理，暫定6月8日起開放登記至8月，預計9月初開始發放，但實際申辦方式與期程仍以公所後續公告為主。

光復鄉 堰塞湖

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