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業者推「聽力巡航」計畫 提供200萬元額度助基隆弱勢者配戴助聽器

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
科林集團發起「聽力巡航、守護失智」助聽器公益捐贈計畫，基市府社會處長楊玉欣今天致贈感謝狀，感謝業者協助市府保障弱勢聽障者的生活品質。記者邱瑞杰／攝影
科林集團發起「聽力巡航、守護失智」助聽器公益捐贈計畫，基市府社會處長楊玉欣今天致贈感謝狀，感謝業者協助市府保障弱勢聽障者的生活品質。記者邱瑞杰／攝影

科林集團發起「聽力巡航、守護失智」助聽器公益捐贈計畫，去年協助5名基隆聽損市民重拾聆聽的幸福，今年將再捐助200萬元助聽器。基市府社會處長楊玉欣今天致贈感謝狀，感謝科林協助市府保障弱勢聽障者平等參與社會權益。

基市社會處今天舉辦助聽器慈善捐助活動，科林助聽器經理蔡鋕鑫代表公司，捐贈價值200萬元的助聽器給基市府。基隆市聾啞福利協進會理事長黃勝明、基隆市輔具資源中心主任林庭宇出席觀禮。

楊玉欣說，聽力的損傷要有很專業的聽力師，還有輔具中心協力評估，才能及早發現並及早介入，讓聽力受損的人都能獲得比較好的生活品質。

楊玉欣指出，一個人聽不見，對當事人的人生發展有巨大的影響，當一個人漸漸聽不清楚，漸漸聽不見，就漸漸的與這個世界隔絕，進入封閉的狀態，人還沒有老，可是他的心已沉默了下來。建議發現聽力受損的長輩，接受、適應、習慣使用聽力輔具，尋求專業評估，找到合適的助聽器，維持更好的生活品質。

科林前年發起「聽力巡航、守護失智」助聽器公益捐贈計畫，服對象是六都市民，去年增加基隆市，今年已擴大到19個縣市。

蔡鋕鑫表示，去年在基隆捐贈助聽器對象是聽力受損的成人，因為有去年非常好的經驗，在企業的這支持下，今年擴大、加碼，也要幫助聽損的孩子們使用助聽器，讓有需要的民眾受益，正是公司推動捐贈計畫的初衷。

科林集團今年在基隆捐贈助聽器計畫，捐助對象擴大到18歲以下孩童，基市府兒少及少年事務處長吳雨潔今天也出席捐贈儀式，感謝業者善行，幫助基隆弱勢的聽損孩子。

社會處表示，設籍基隆，聽損程度在40至90分貝，含單側聽損的低收入戶或中低收入戶市民，在明年2月28日前，都可向基隆市輔具資源中心申請，洽詢電話(02)2469-6966，經評估符合資格，就會在協助轉介媒合到科林助聽器基隆門市進行配戴。

科林集團發起「聽力巡航、守護失智」助聽器公益捐贈計畫，基市府社會處長楊玉欣今天致贈感謝狀，感謝業者協助市府保障弱勢聽障者的生活品質。記者邱瑞杰／攝影
科林集團發起「聽力巡航、守護失智」助聽器公益捐贈計畫，基市府社會處長楊玉欣今天致贈感謝狀，感謝業者協助市府保障弱勢聽障者的生活品質。記者邱瑞杰／攝影

科林集團發起「聽力巡航、守護失智」助聽器公益捐贈計畫，基市府社會處長楊玉欣今天致贈感謝狀，感謝業者協助市府保障弱勢聽障者的生活品質。記者邱瑞杰／攝影
科林集團發起「聽力巡航、守護失智」助聽器公益捐贈計畫，基市府社會處長楊玉欣今天致贈感謝狀，感謝業者協助市府保障弱勢聽障者的生活品質。記者邱瑞杰／攝影

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