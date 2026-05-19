全台首座！縣級蘭陽博物館榮獲國家專業認證 躋身國家級展館

地方博物館躍升國家級水準，宜蘭縣立蘭陽博物館最近獲頒文化部專業認證，成為全國第一座通過國家級專業認證的縣級博物館。代理縣長林茂盛今在縣務會議表揚，強調這不僅是對縣府團隊多年努力的肯定，更彰顯蘭博館在典藏、教育、永續經營等面向都已達到國家級標準。

林茂盛指出，文化部博物館認證是國內衡量博物館專業品質、經營績效及社會貢獻的最高標章。目前全台灣通過此項認證的指標性館舍僅有6座，蘭博館與國立故宮博物院、國立台灣史前文化博物館、國立台灣博物館、國立自然科學博物館，以及新北市立鶯歌陶瓷博物館並列，代表地方博物館同樣具備國際交流與文化治理的示範能力。

參與評選的認證委員對蘭博館給予高度讚許，認為蘭博館作為台灣地方博物館的重要先聲，在有限的人力與預算資源下，仍具備高度實踐動能，成功營造為宜蘭在地自然與人文實踐的交流平台。縣政府表示，未來將持續精進，推動數位典藏、跨域合作與文化平權。

為了與民眾分享這份榮耀，蘭博館特別推出5月至6月的平日限時歡慶活動。凡於活動期間的平日（非假日）購買全館套票前50名遊客，即可獲得限定版「宜蘭金棗風味米乖乖」。

此外，館方推薦「正港宜蘭－烏石港正口兩百年」特展，一般民眾全票為80元，宜蘭縣民可享50元優惠價；宜蘭縣籍65歲以上長者，以及所有在宜蘭就讀的學生（含外縣市籍學生），皆可憑證免費入場。

蘭博館兒童考古探索廳，是全台首座以考古為主題的縣級博物館展廳。圖／文化局提供

蘭陽博物館是全國第一間通過國家專業認證縣級博物館，文化部主任秘書林宏義（右）日前頒贈獎座。圖／文化局提供