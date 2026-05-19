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領獎金竟喪失一年老農津貼 全國冠軍米達人吳阿森發出不平之鳴

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
2023年全國稻米冠軍吳阿森（右）因領取競賽獎金而喪失一年老農津貼，去年當面向立委陳瑩抱怨此事。圖／立委陳瑩服務處提供
2023年全國稻米冠軍吳阿森（右）因領取競賽獎金而喪失一年老農津貼，去年當面向立委陳瑩抱怨此事。圖／立委陳瑩服務處提供

老農津貼設排富規定，農業外所得總額若超出50萬元不得領取，台東縣池上鄉全國冠軍米達人吳阿森因此喪失資格一年，氣憤難平向農業部官員及立委陳瑩陳情。為此農業部日前預告修正，未來農民參與政府舉辦的農業競賽所獎金，將會被認定為農業所得，不影響老農津貼請領資格。

78歲池上鄉稻農吳阿森種稻超過60年，擅長依據稻作生長狀況調整栽種方式，他在2023年以高雄147品種參賽，最終榮獲「台灣好米組」全國總冠軍，領取獎金30萬元，被封「全國米王」。

吳阿森當年領取主辦單位農業部頒發30萬元競賽獎金後，再加上縣府及鄉公所等單位加碼獎金，總計超出50萬元，竟導致他因違反老農津貼的排富規定，一年無法領取津貼。

去年勘災期間，吳阿森向農業部官員、立委陳瑩及池上鄉長林建宏等人抱怨此事。立委陳瑩說，農民是以自身種植成果參賽獲獎，本質上仍屬農業成果，制度確實存在不合理之處，可說是「獎勵變懲罰」，違背鼓勵農民精進作物的本意，也對優秀老農不公平。

去年接獲吳阿森陳情後，陳瑩向農業部反映此案並持續追蹤協調，終於傳出好消息。農業部於5月14日預告修正「老年農民福利津貼申領及核發辦法」第4條、第9條，明定老年農民參加政府機關（構）自行或補助舉辦之農業競賽，所領取之競賽獎金，視為農業所得；同時領取農業競賽加發之競賽獎金者亦同。

台灣稻米達人冠軍賽被喻為稻米界最高榮譽，吳阿森（左）在2023年獲得台灣好米組全國冠軍，當時縣長饒慶鈴前往池上鄉貼榜單祝賀。圖／台東縣府提供
台灣稻米達人冠軍賽被喻為稻米界最高榮譽，吳阿森（左）在2023年獲得台灣好米組全國冠軍，當時縣長饒慶鈴前往池上鄉貼榜單祝賀。圖／台東縣府提供

老農津貼 陳瑩 農業部

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