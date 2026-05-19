快訊

520前台股重挫該買還是要逃？法人給了這個答案

身體留2樓、頭部掉1樓…台南眼科診所女員工亡 疑貨梯故障釀禍

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

抹茶山傳奇悲傷謝幕！登山名人李昭元失蹤7年 宜蘭地院宣告死亡

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
登山界名人李昭元2018年3月底，獨自一人挑戰縱走中央山脈，疑似在台東向陽山區失蹤至今7年，法院宣告死亡。這位曾創下4819次攻頂抹茶山的生命傳奇，至此劃下句點。圖／翻攝自臉書
登山界名人李昭元2018年3月底，獨自一人挑戰縱走中央山脈，疑似在台東向陽山區失蹤至今7年，法院宣告死亡。這位曾創下4819次攻頂抹茶山的生命傳奇，至此劃下句點。圖／翻攝自臉書

宜蘭登山界締造無數紀錄的退休教師李昭元，縱走中央山脈失聯至今7年。宜蘭地方法院日前公示催告期滿，因仍無其生存音訊，依法裁示推定李昭元於2025年4月1日下午12時死亡。這位曾創下4819次攻頂抹茶山神話的「聖母步道百科全書」，生命傳奇至此遺憾謝幕。

現年69歲的李昭元曾任教於宜蘭中山國小，對登山懷抱無比熱忱。他自1999年國慶日首度攻頂礁溪聖母登山步道後，展開風雨無阻的朝聖之路；2015年同慶國慶日當天，他成功達成4000次攻頂壯舉，當時百餘位山友齊聚五峰旗天主教堂為他見證，至今仍是地方美談。直至他失蹤前，該步道的攻頂次數最終停留在4819次。

登山憾事發生在2018年3月底，李昭元獨自一人從高雄藤枝入山，挑戰縱走中央山脈回宜蘭的壯遊。4月1日當天，他行經台東向陽山區時曾致電向朋友報平安，怎料這通電話竟成最後音訊，從此宛如人間蒸發，儘管搜救隊發動大規模搜山、民間山友更發出50萬元懸賞令，卻始終找不到他的蹤跡。

由於李昭元失蹤多年生死未卜，其妻在前年6月向法院提出死亡宣告聲請。案經宜蘭地院准予公示催告，並限期7個月內陳報生存狀況，如今期滿仍杳無音訊。法官審酌相關事證，確認其自2018年4月1日失聯後已滿7年法定年限，遂依民法第8條第1項規定作出死亡宣告裁定，為這段登山傳奇留下一抹時代的哀傷。

2018年3月8日，李昭元登聖母山莊「抹茶山」紀錄第4809次，被譽為「聖母步道百科全書」，卻在7年前台東向陽山區登山出意外，法院宣告死亡。圖／翻攝自臉書
2018年3月8日，李昭元登聖母山莊「抹茶山」紀錄第4809次，被譽為「聖母步道百科全書」，卻在7年前台東向陽山區登山出意外，法院宣告死亡。圖／翻攝自臉書

宜蘭 登山

延伸閱讀

影／獨攀失聯女山友遺體直升機吊掛下山 姊妹與山友哀傷接她回家

山難女子遺體吊掛後 空勤直升機要載搜救人員下山又獲報接續救人

尼泊爾雪巴嚮導32度登頂聖母峰 再創世界紀錄

豪宅門禁成虛設！礁溪溫泉社區保全公廁偷拍 狂錄292部影片判2年

相關新聞

抹茶山傳奇悲傷謝幕！登山名人李昭元失蹤7年 宜蘭地院宣告死亡

在宜蘭登山界締造無數紀錄的退休教師李昭元，縱走中央山脈失聯至今7年。宜蘭地方法院日前公示催告期滿，因仍無其生存音訊，依法裁示推定李昭元於2025年4月1日下午12時死亡。這位曾創下4819次攻頂抹茶山神話的「聖母步道百科全書」，生命傳奇至此遺憾謝幕。

從自來水汙染到汙水廠遭濫倒 民進黨質疑謝國樑市府內控失靈、失能

檢方偵辦基隆市和平島水資源回收中心，遭人濫倒營建廢棄物案，基隆市政府業管科長30萬元交保。民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天說，此案暴露市府監督管理機制可能失靈，市民最想知道市府內控機制，是否形同虛設。

業者推「聽力巡航」計畫 提供200萬元額度助基隆弱勢者配戴助聽器

科林集團發起「聽力巡航、守護失智」助聽器公益捐贈計畫，去年協助5名基隆聽損市民重拾聆聽的幸福，今年將再捐助200萬元助聽器。基市府社會處長楊玉欣今天致贈感謝狀，感謝科林協助市府保障弱勢聽障者平等參與社會權益。

全台首座！縣級蘭陽博物館榮獲國家專業認證 躋身國家級展館

地方博物館躍升國家級水準，宜蘭縣立蘭陽博物館最近獲頒文化部專業認證，成為全國第一座通過國家級專業認證的縣級博物館。代理縣長林茂盛今在縣務會議表揚，強調這不僅是對縣府團隊多年努力的肯定，更彰顯蘭博館在典藏、教育、永續經營等面向都已達到國家級標準。

領獎金竟喪失一年老農津貼 全國冠軍米達人吳阿森發出不平之鳴

老農津貼設排富規定，農業外所得總額若超出50萬元不得領取，台東縣池上鄉全國冠軍米達人吳阿森因此喪失資格一年，氣憤難平向農業部官員及立委陳瑩陳情。為此農業部日前預告修正，未來農民參與政府舉辦的農業競賽所獎金，將會被認定為農業所得，不影響老農津貼請領資格。

跟進其他鄉鎮 花蓮市重陽敬老金65歲就能領 新增7664人受惠

花蓮縣近年各鄉鎮陸續下修重陽敬老禮金發放年齡，吉安鄉、新城鄉、秀林鄉皆已開放65歲以上長者請領。花蓮市公所今年也在市民代表會支持下，修正重陽節敬老禮金致送自治條例，將原本70歲發放門檻下修至65歲，預計新增7664名長者受惠，總受惠人數達2萬1204人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。