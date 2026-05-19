從自來水汙染到汙水廠遭濫倒 民進黨質疑謝國樑市府內控失靈、失能

檢方偵辦基隆市和平島水資源回收中心，遭人濫倒營建廢棄物案，基隆市政府業管科長30萬元交保。民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天說，此案暴露市府監督管理機制可能失靈，市民最想知道市府內控機制，是否形同虛設。

對於民進黨今天提出的質疑，基市府回應，「市府努力推動市政，尊重各界意見。」

檢方去年接獲檢舉，和平島水資源回收中心遭人濫倒廢棄物，日前發動搜索，約談市府工務處高姓下水道科長及同仁、委外代操作廠商林姓業者等共14人。檢察官命高姓科長30萬元交保，市府事後將高調任非主管職務。

余睿柏表示，這起濫倒事件不只是司法案件，更暴露市府監督管理機制可能全面失靈。基隆市長謝國樑主政的市府是否早已知情？有無長期疏於管理？有沒有包庇縱容？這些問題不能等司法有結果才處理，市府應立即啟動行政調查，把事實攤開來，檢視管理紀錄、通報流程與責任分工，並向社會清楚交代。

余也說，基隆市民對「水」的不安不是今天才開始，去年基隆河油汙事件，造成民生用水出現異味，市府一開始對問題源頭、通報機制與應變節奏也說不清楚，如今連汙水處理場域也管理失能，市民難以接受。

余睿柏指出，基隆是多雨城市，也是港口城市，水治理本來就比其他城市更複雜，需要市府有完整制度、主動稽查與即時應變能力。市民需要的是負責任、有管理能力、能把基本市政治理好的市政府。