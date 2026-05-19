跟進其他鄉鎮 花蓮市重陽敬老金65歲就能領 新增7664人受惠

花蓮縣近年各鄉鎮陸續下修重陽敬老禮金發放年齡，吉安鄉、新城鄉、秀林鄉皆已開放65歲以上長者請領。花蓮市公所今年也在市民代表會支持下，修正重陽節敬老禮金致送自治條例，將原本70歲發放門檻下修至65歲，預計新增7664名長者受惠，總受惠人數達2萬1204人。

花蓮市公所社勞課統計，修正前符合資格者約1萬3540人，調降年齡後，總領取人數提升至2萬1204人，所需經費約1400萬元，希望藉此擴大照顧更多長者，落實敬老福利政策。

市公所提醒，符合資格但尚未辦理匯款申請的長者，可前往花蓮市公所社勞課或各里辦公處申辦，完成後即可於發放當日直接匯入指定帳戶。禮金標準為65歲至79歲每人600元、80歲至89歲800元、90歲至99歲1200元、100歲以上6000元。

花蓮市長魏嘉彥表示，感謝花蓮市民代表會主席楊哲灃及代表游政霖、江如玲等人共同提案與支持，在市公所與代表會合作下順利推動福利升級，未來也將持續研議更多友善長者政策。

花蓮縣各鄉鎮近年也陸續提高重陽福利，秀林鄉早在2020年即將發放年齡訂為65歲；吉安鄉則於2023年將門檻由70歲下修至65歲，並於2025年將禮金從600元提高至1000元，去年符合資格者約1萬7186人，預算約1718萬6000元；新城鄉也於2025年跟進下修至65歲。

玉里鎮去年調高70歲至84歲長者禮金，從500元提高至1000元；富里鄉今年3月則通過規定，百歲人瑞重陽禮金由1萬元提高至3萬6000元，成為縣內百歲長者最高禮金。花蓮縣政府也於2023年將全縣重陽禮金發放年齡下修至65歲，65歲至84歲發放600元、85歲至89歲3000元、90歲至99歲5000元、百歲以上1萬元。