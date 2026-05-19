男子基隆職場滅鼠遭咬 疑染漢他病毒輕症恢復良好

基隆市疑似漢他病毒個案為40餘歲男子，雖非設籍基隆市，但在基隆市職場地下室清潔時發現老鼠，滅鼠過程中被咬傷出現發燒等輕症，目前恢復良好，預計近日出院。

基隆市長謝國樑上午在記者會表示，市府昨天下午被鄰近縣市告知疑似漢他病毒個案，個案不是設籍基隆市，是其他縣市的市民，但在基隆工作，發生地點也在基隆，目前恢復狀況良好。市府也會以最大力度展開清潔消毒及滅鼠作業，市民若需協助可通報1999，市府會以最快速處理。

基隆市衛生局長張賢政指出，個案為40餘歲男性，在基隆市工作職場大樓的地下室靠近停車場的位置工作，雖然不是清潔工，但部分工作內容會協助清潔，個案在清潔時發現老鼠，滅鼠過程中被老鼠咬傷，咬傷個案的老鼠第一時間已被職場人員抓到，並依流程針對環境清消及處理老鼠。

張賢政說，個案在4月7日被老鼠咬到，5月2日發病，出現發燒、稍微發冷、食慾變差、較無力等輕症，潛伏時間符合漢他病毒典型案例，個案在其他縣市就醫，醫院在5月7日及5月8日懷疑與通報，個案目前恢復良好，預計近1、2天內能出院。

至於個案在職場及居住環境的接觸者，張賢政表示，經疫情調查，目前沒有出現相關症狀，市府會持續追蹤，確保沒有出現人傳人的情形。市府也已在個案工作的職場設置捕鼠籠，若抓到老鼠將進一步檢驗。

張賢政表示，目前台灣掌握關於漢他病毒並不會人傳人，但可能會透過被老鼠咬，或接觸老鼠的排泄物這兩個主要途徑感染，提醒市民不要徒手抓老鼠，若發現老鼠的排泄物，可以1份漂白水搭配9份清水，稀釋浸泡5分鐘後用來清潔消毒。

環保局長馬仲豪指出，環保局已在3月起全面加強主要幹道清淤作業，目前總清溝長度超過500公里，清出近600噸廢棄物，後續也會依指引，以物理防治為主，化學防治為輔，持續更深、更廣清消。