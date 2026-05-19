快訊

賣過期14年「殭屍肉」知名飯店也受害 食品商夫妻脫產…檢怒：從重量刑

惡鄰居靠提告住戶賺錢！律師咬牙連買2戶 6年後神逆轉：太幸運

毒駕危害嚴重…內政部擬禁吸毒者拿駕照 同車乘客影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

男子基隆職場滅鼠遭咬 疑染漢他病毒輕症恢復良好

中央社／ 基隆19日電

基隆市疑似漢他病毒個案為40餘歲男子，雖非設籍基隆市，但在基隆市職場地下室清潔時發現老鼠，滅鼠過程中被咬傷出現發燒等輕症，目前恢復良好，預計近日出院。

基隆市長謝國樑上午在記者會表示，市府昨天下午被鄰近縣市告知疑似漢他病毒個案，個案不是設籍基隆市，是其他縣市的市民，但在基隆工作，發生地點也在基隆，目前恢復狀況良好。市府也會以最大力度展開清潔消毒及滅鼠作業，市民若需協助可通報1999，市府會以最快速處理。

基隆市衛生局長張賢政指出，個案為40餘歲男性，在基隆市工作職場大樓的地下室靠近停車場的位置工作，雖然不是清潔工，但部分工作內容會協助清潔，個案在清潔時發現老鼠，滅鼠過程中被老鼠咬傷，咬傷個案的老鼠第一時間已被職場人員抓到，並依流程針對環境清消及處理老鼠。

張賢政說，個案在4月7日被老鼠咬到，5月2日發病，出現發燒、稍微發冷、食慾變差、較無力等輕症，潛伏時間符合漢他病毒典型案例，個案在其他縣市就醫，醫院在5月7日及5月8日懷疑與通報，個案目前恢復良好，預計近1、2天內能出院。

至於個案在職場及居住環境的接觸者，張賢政表示，經疫情調查，目前沒有出現相關症狀，市府會持續追蹤，確保沒有出現人傳人的情形。市府也已在個案工作的職場設置捕鼠籠，若抓到老鼠將進一步檢驗。

張賢政表示，目前台灣掌握關於漢他病毒並不會人傳人，但可能會透過被老鼠咬，或接觸老鼠的排泄物這兩個主要途徑感染，提醒市民不要徒手抓老鼠，若發現老鼠的排泄物，可以1份漂白水搭配9份清水，稀釋浸泡5分鐘後用來清潔消毒。

環保局長馬仲豪指出，環保局已在3月起全面加強主要幹道清淤作業，目前總清溝長度超過500公里，清出近600噸廢棄物，後續也會依指引，以物理防治為主，化學防治為輔，持續更深、更廣清消。

漢他病毒 基隆 職場

延伸閱讀

男子徒手捕鼠遭咬傷染漢他病毒 衛生局提醒別冒險：曝消毒1步驟

基隆疑漢他病毒個案 謝國樑：持續加強全市清消

清潔工基隆遭鼠咬確診漢他病毒現況曝光 匡列11接觸者無疑似症狀

侯友宜：漢他病毒個案住家林口 全市將2次大清消

相關新聞

從自來水汙染到汙水廠遭濫倒 民進黨質疑謝國樑市府內控失靈、失能

檢方偵辦基隆市和平島水資源回收中心，遭人濫倒營建廢棄物案，基隆市政府業管科長30萬元交保。民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天說，此案暴露市府監督管理機制可能失靈，市民最想知道市府內控機制，是否形同虛設。

跟進其他鄉鎮 花蓮市重陽敬老金65歲就能領 新增7664人受惠

花蓮縣近年各鄉鎮陸續下修重陽敬老禮金發放年齡，吉安鄉、新城鄉、秀林鄉皆已開放65歲以上長者請領。花蓮市公所今年也在市民代表會支持下，修正重陽節敬老禮金致送自治條例，將原本70歲發放門檻下修至65歲，預計新增7664名長者受惠，總受惠人數達2萬1204人。

台東7村里成功爭取 2車次自強號7月起停靠康樂站

台鐵台東康樂站介於知本站和台東站之間，但東部幹線自強號不停靠，康樂站鄰近的七個村里居民若要北上，須至台東站或知本站轉乘，為此居民曾募集上千份連署書，近期七名村里長再向立委陳瑩陳情，協調成功，七月起新增兩班自強號停靠康樂站。

花蓮115年度總預算 內政部通過

花蓮縣今年度總預算案一度陷僵局，內政部昨認定預算內容無違法，按縣府編列全數通過。縣府表示，預算攸關基層建設、社福及災後重建等將加速辦理，守護三十二萬鄉親權益；議長張峻指尊重中央決定，強調議會依法可排縣府專案報告並監督。

宜蘭蘇澳7校迎接日本石垣市國際交流生 體驗5天4夜校園寄宿生活

宜蘭蘇澳鎮與日本石垣市都是著名的海港城鎮，長年交流維持深厚姐妹市情誼。最近石垣市教育委員會教育長﨑山晃率領35名師生代表團來到蘇澳，由鎮內7所學校共同承辦5天4夜交流行程，兩地學生一起上課、一起吃營養午餐，晚間感受寄宿生活，跨海情誼在學子心中撒下美好的種子。

山東省非物質文化遺產展演團基隆登場 林沛祥提孔子讚譽山東文化

國民政府從大陸來台時，有不少山東人聚居基隆。中國國民黨基隆市黨部禮堂今天舉辦「山東非物質文化遺產」交流展演活動，市黨部表示，這場活動不僅是視覺與文化饗宴，也是加深基隆在地居民與山東文化情感連結的重要橋梁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。