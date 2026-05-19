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基隆疑漢他病毒個案 謝國樑：持續加強全市清消

中央社／ 基隆市19日電

基隆市政府今天上午召開記者會說明疑似漢他病毒個案，市長謝國樑指出，昨天下午被通知疑漢他病毒個案。目前個案已恢復差不多且持續加強全市清消，呼籲民眾遇到老鼠應儘速通報。

基隆市政府今天上午召開記者會說明疑似漢他病毒個案狀況，謝國樑指出，昨天下午接獲通報，第1時間掌握並積極進行後續作為。個案已恢復差不多，且漢他病毒原則不會人傳人，呼籲民眾若遇到老鼠，請勿自行徒手滅鼠，應通報市府，由市府執行捕捉與清消作業。

基隆市政府衛生局長張賢政指出，個案為40多歲男性，在基隆工作，但居住於其他縣市，4月7日被老鼠咬傷後，5月2日發病，症狀包括發燒、食慾不振等輕症。居住縣市醫院於7至8日通報並化驗，昨天初步結果出爐。

張賢政說，個案部分工作內容須協助清潔，當下被老鼠咬傷後，所在職場隨即捕捉老鼠，並進行清消。接獲疑似通報個案後，清消範圍擴大至職場周邊，昨天衛生局人員也前往個案工作環境再次確認清消狀況。至於詳細疫調資料等，將由中央統一公布。

張賢政強調，漢他病毒基本上不會人傳人，個案從被咬傷到發病約間隔1個月，符合一般漢他病毒發病進程。個案於其他縣市就診時，因醫院提高警覺，及時發現症狀並通報。目前個案工作與居住接觸者，均未發現相關症狀，將持續追蹤，呼籲民眾勿恐慌。

基隆市政府環境保護局長馬仲豪指出，3月起全面加強主要幹道清潔，藉由降低老鼠食物來源，達到有效抑制鼠患目的。目前累計清潔範圍超過500公里，並清出超過600噸廢棄物，未來將以物理防治為主，化學防治為輔，未來持續加大力度，執行清消與鼠類防治。

謝國樑 漢他病毒 基隆

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