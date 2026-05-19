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花蓮115年度總預算 內政部通過

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣一一五年度總預算案獲內政部核定，縣府表示，預算攸關基層建設、社福照顧及災後重建等各項施政經費，將依法加速行政辦理。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣一一五年度總預算案獲內政部核定，縣府表示，預算攸關基層建設、社福照顧及災後重建等各項施政經費，將依法加速行政辦理。圖／聯合報系資料照片

花蓮縣今年度總預算案一度陷僵局，內政部昨認定預算內容無違法，按縣府編列全數通過。縣府表示，預算攸關基層建設、社福及災後重建等將加速辦理，守護三十二萬鄉親權益；議長張峻指尊重中央決定，強調議會依法可排縣府專案報告並監督。

花蓮縣一一五年度總預算案至今未審，議會希望縣府敘明如何落實馬太鞍溪堰塞湖災害重建經費；縣府認為議會要求檢討修正預算、重編經費，違反地方制度法。議會未於年度開始後三個月內完成審議，依地方制度法報請內政部協商。

內政部昨表示，因一個月協商期滿，府會雙方仍無法達共識，經聽取府會雙方與相關中央部會意見，預算內容無違相關法令，原則尊重縣府編列的預算內容，按照編列數通過。至於府會對馬太鞍溪堰塞湖洪災重建經費規畫、及鄉鎮市補助款分配爭議，請縣議會依法定職權，於會期內安排縣府首長專案報告監督，並請縣府妥為回應。

對於內政部全數通過縣府今年度所編列的預算，議長張峻表示尊重。張說，縣議會從頭到尾不是「故意卡預算」、也非「不審預算」，是花蓮經歷重大災害後，縣府如何把每一分納稅人錢，用在最需要地方。議會已正式函文邀縣長徐榛蔚率局處首長專案報告，希望向民眾說清楚、講明白。

張峻說，今年花蓮縣府握有高達四百零一億元、史上最高總預算，這不是任何人的錢，是全體花蓮鄉親血汗錢。

馬太鞍溪 堰塞湖 張峻

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