台東7村里成功爭取 2車次自強號7月起停靠康樂站

台鐵台東康樂站介於知本站和台東站之間，但東部幹線自強號不停靠，康樂站鄰近的七個村里居民若要北上，須至台東站或知本站轉乘，為此居民曾募集上千份連署書，近期七名村里長再向立委陳瑩陳情，協調成功，七月起新增兩班自強號停靠康樂站。

台鐵表示，七月一日起，高雄經南迴線開往樹林的四四一次自強號，以及樹林開往知本的四○二次自強號，將停靠康樂站。

陳瑩表示，台鐵統計康樂站目前的搭乘人數不高，但基於交通平權、區域均衡發展及觀光考量，有必要增停東部幹線自強號，未來鄰近居民往返北部可省去轉乘時間，同時帶動史前館及周邊景點的觀光發展。

台東市豐田里、新園里、康樂里，卑南鄉太平村、泰安村、利嘉村、東興村共七個村里鄰近康樂站，地方人士說，康樂站早年因鄰近永豐餘造紙廠及軍方貨運需求，曾是台東重要貨運車站，後因工廠關閉，貨運量跟著減少，逐步轉為客運車站。

由於鐵路向來是台東居民主要交通工具，多年來康樂站僅停靠莒光號和區間車，後來增加部分南迴線自強號停靠，居民若要北上仍沒有直達車，為此當地居民曾發起連署，募集上千份連署書，此次再度由台東市豐田里長黃泉智與六個村里長向立委陳瑩陳情。