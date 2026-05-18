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宜蘭蘇澳7校迎接日本石垣市國際交流生 體驗5天4夜校園寄宿生活

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
馬賽國小舉辦歡迎會，為蘇澳鎮及石垣市第八年舉辦的教育交流寫下溫馨一頁。圖／鎮公所提供
馬賽國小舉辦歡迎會，為蘇澳鎮及石垣市第八年舉辦的教育交流寫下溫馨一頁。圖／鎮公所提供

宜蘭蘇澳鎮與日本石垣市都是著名的海港城鎮，長年交流維持深厚姐妹市情誼。最近石垣市教育委員會教育長﨑山晃率領35名師生代表團來到蘇澳，由鎮內7所學校共同承辦5天4夜交流行程，兩地學生一起上課、一起吃營養午餐，晚間感受寄宿生活，跨海情誼在學子心中撒下美好的種子。

姐妹市國際教育交流至5月20日止，這兩天進入活動高潮，日方代表團今天來到馬賽國小，歡迎儀式熱鬧有趣，接著入班體驗台灣學生如何上課，兩地學生並肩坐下，伴隨著比手畫腳交談並討論課程，午間品嘗台灣校園特色的營養午餐，日生看到多元菜色，感到新奇不已。

晚上由學伴把日方師生帶回寄宿家庭，透過共進晚餐、參與家庭活動到閒話家常，深度走進台灣家庭生活。蘇澳鎮公所表示，這種從校園延伸至日常生活的「沉浸式」體驗，不僅突破語言隔閡，更讓雙方在溫馨的互動中建立起深厚的跨國情誼。

這次交流集結在地特色，蘇澳7校動員展現教育多元韌性，鎮公所表示，各校因應自身環境，針對「海洋文化」、「在地產業」及「傳統藝術」等主題，量身打造專屬特色課程，從漁村文化探索到手作課程，展現多元創意，讓日本學生留下美好印記。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳與石垣市交流歷史深厚，透過常態性師生互訪，拓展學生的國際視野，而且每間參與學校都各出奇招，以熱忱與專業推動民間外交，建立跨國友誼，為未來的文化交流合作奠定堅實的基礎。

馬賽國小三位小學伴自製日文手舉牌，與日籍交流師生群一同合影。圖／鎮公所提供
馬賽國小三位小學伴自製日文手舉牌，與日籍交流師生群一同合影。圖／鎮公所提供

入班學習的石垣市五年級生（深藍衣），跟著蘇澳孩子一起上國語課。圖／鎮公所提供
入班學習的石垣市五年級生（深藍衣），跟著蘇澳孩子一起上國語課。圖／鎮公所提供

馬賽國小校長游豪立、教師與石垣市的學生開心合影。圖／鎮公所提供
馬賽國小校長游豪立、教師與石垣市的學生開心合影。圖／鎮公所提供

蘇澳在校生與石垣市學生（左）一起上台自我介紹。圖／鎮公所提供
蘇澳在校生與石垣市學生（左）一起上台自我介紹。圖／鎮公所提供

蘇澳 校園 日本

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