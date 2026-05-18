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山東省非物質文化遺產展演團基隆登場 林沛祥提孔子讚譽山東文化

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆與山東之間擁有極為深厚的歷史淵源，中國國民黨基隆市黨部禮堂今天舉辦「山東非物質文化遺產」交流展演活動，加深兩地文化情感連結。圖／國民黨基隆市黨部提供 。
基隆與山東之間擁有極為深厚的歷史淵源，中國國民黨基隆市黨部禮堂今天舉辦「山東非物質文化遺產」交流展演活動，加深兩地文化情感連結。圖／國民黨基隆市黨部提供 。

國民政府從大陸來台時，有不少山東人聚居基隆。中國國民黨基隆市黨部禮堂今天舉辦「山東非物質文化遺產」交流展演活動，市黨部表示，這場活動不僅是視覺與文化饗宴，也是加深基隆在地居民與山東文化情感連結的重要橋梁。

國民黨基隆市黨部表示，山東非物質文化遺產交流展演活動由基隆市山東同鄉會、山東非遺展演團共同主辦，吸引民眾熱情參與。

基隆市黨部主委、立委林沛祥在致歡迎詞時說，基隆與山東之間擁有極為深厚的歷史淵源。1949年後有許多山東前輩渡海來台，首站便是基隆。這份歷史契機，使得基隆至今仍擁有蓬勃發展、溫馨凝聚的同鄉會組織，以及早已深入地方常民生活的山東飲食文化。

林沛祥特別讚揚山東文化博大精深，涵蓋了傳統手工藝、傳統武術與地方戲劇等，全省擁有超過三百項非物質文化遺產項目，是一座令人讚嘆的文化寶庫。基隆市山東同鄉會理事長戰振威與山東非遺展演團團長陳峻，也分別表達對文化交流的重視，期盼未來能有更多民間互動的機會。

林沛祥指出，山東文化從古代的周孔禮制出發，延續至現代國際社會，儒家精神依舊備受國際重視。日前在國際矚目的「川習會」中，美國總統川普也提及中國文化對美國的深遠影響，美國最高法院東側門楣還有孔子雕像，證明儒家精神與文化符號早已突破地域限制，成為全球文明共同尊崇的智慧。

國民黨基隆市黨部主委兼立法委員林沛祥、基隆市山東同鄉會理事長戰振威及山東非遺展演團團長陳峻均親臨現場致詞，共同為這場兼具歷史情懷與工藝美學的兩岸民間文化交流揭開序幕。

來自山東的非物質文化貴產藝術大師，在市黨部展演力道與身法兼備的「太極武術」，還有精湛刀工的剪紙藝術，以及匠心獨具的陶藝技藝，還有古彩戲法的仙人摘豆，手法令現場觀眾嘖嘖稱奇。

國民黨基隆市黨部表示，現場民眾不僅能近距離觀賞大師們的手作示範，更能進行面對面的互動交流，深刻體驗中華傳統工藝的薪傳魅力。市黨部將持續扮演推動多元文化交流的角色，讓市民有機會接觸並欣賞更多優秀的文化資產。

基隆與山東之間擁有極為深厚的歷史淵源，中國國民黨基隆市黨部禮堂今天舉辦「山東非物質文化遺產」交流展演活動，加深兩地文化情感連結。圖／國民黨基隆市黨部提供
基隆與山東之間擁有極為深厚的歷史淵源，中國國民黨基隆市黨部禮堂今天舉辦「山東非物質文化遺產」交流展演活動，加深兩地文化情感連結。圖／國民黨基隆市黨部提供

基隆與山東之間擁有極為深厚的歷史淵源，中國國民黨基隆市黨部禮堂今天舉辦「山東非物質文化遺產」交流展演活動，加深兩地文化情感連結。圖／國民黨基隆市黨部提供
基隆與山東之間擁有極為深厚的歷史淵源，中國國民黨基隆市黨部禮堂今天舉辦「山東非物質文化遺產」交流展演活動，加深兩地文化情感連結。圖／國民黨基隆市黨部提供

基隆 林沛祥

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