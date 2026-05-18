台東綠島及大武鯨豚擱淺 海巡馳援1野放1死亡

海巡署第十巡防區指揮部表示，今天在綠島石朗及大武南田塔瓦溪口各有1隻活體鯨豚擱淺，派員救援，其中柏氏中喙鯨拖帶出海野放；弗氏海豚死亡，送成大鯨豚中心解剖釐清死因。

一尾中喙鯨今天上午9時許在台東縣綠島鄉石朗浮潛區岸邊擱淺，民眾發現後立即通報海巡及海保單位展開救援。沒多久，海巡又獲報在台東縣大武鄉南田塔瓦溪口也有鯨豚擱淺待援。

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，綠島及大武安檢所共派遣4車8人，抵達現場後發現鯨豚受困岸際，同時依標準作業程序，使用濕毛巾覆蓋鯨豚身體，並持續用海水進行保濕、降溫及生命跡象觀察等緊急處置作為。

綠島石朗岸際擱淺的鯨豚，經成功大學教授研判，品種為柏氏中喙鯨，隨後由安檢所人員4名、當地民眾、潛水業者及綠島海巡志工等協助搬運至岸際，並由娛樂漁業漁船以繩索綁帆布方式將其拖帶出海，成功野放，後續由該船觀察其動態。

而南田塔瓦溪擱淺鯨豚，成大教授研判為弗氏海豚幼體，然於準備野放的救援過程中死亡，死亡個體將運往成功大學海洋生物及鯨豚研究中心進行解剖以釐清死因。

海保署說明，柏氏中喙鯨類為罕見且稀有個體，主要生活在大洋深處，台灣過去僅有極少數擱淺紀錄，因為族群數量資料缺乏而無法估算IUCN瀕危等級列，目前被歸為DD（數據缺乏）等級。

而弗氏海豚主要活動於溫暖且深水（1000公尺以深）的大洋海域，台灣東部因周遭海底地形陡降，近岸也常可見，花東海域賞鯨船約有2至3成的目擊率。

第一三岸巡隊呼籲，台東沿海地區野生動物資源豐富，民眾如發現鯨豚擱淺時，可依循「三要四不原則」，要扶正、要保濕、要記錄呼吸心跳，不要讓鯨豚風吹日曬、不要站於離頭部尾部太近的地方、不要推拖拉扯、不要喧譁，並撥打海巡署118服務專線，海巡人員將迅速前往協助處理，共同守護珍貴的海洋與自然生態。