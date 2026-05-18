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花蓮螢夏光復振興活動 5月22日光復糖廠登場

中央社／ 台北18日電

經濟部商業發展署今天表示，花蓮光復鄉在災後逐步恢復活力，115年持續推動系列振興活動，其中「螢夏光復」將於5月22日在花蓮光復糖廠登場，串聯賞螢生態旅遊與在地商家，透過2個週末活動帶動地方觀光與消費。

商業署透過新聞稿指出，本次活動攜手台灣糖業股份有限公司花東區處、花蓮縣馬太鞍休閒農業發展協會及花蓮縣平森永續發展協會共同辦理，活動期間為5月22日至24日、29日至31日2個週末，串聯糖廠內15家餐飲、伴手禮及手工藝店家，邀請民眾白天走訪糖廠、品嚐冰品與選購伴手禮，夜間則參與賞螢活動，體驗縱谷生態之美。

商業署表示，光復鄉位居花蓮縱谷核心，兼具自然生態、部落文化與糖業歷史記憶，面對天災衝擊，經濟部已啟動多項支持措施，包括商家援助、設備汰換補助、公有市場復原工程及營利事業車輛慰助方案，同時推動花蓮觀光糖廠進駐店家減租措施，以減輕業者營運壓力，協助地方商業逐步復甦。

本次「螢夏光復」以花蓮觀光糖廠為核心場域，結合台鐵旅客與賞螢遊客動線進行聯合行銷，並透過優惠折抵與消費回饋機制，鼓勵遊客在地消費，同時引導店家強化數位口碑經營，包括Google評論與社群分享，期望將短期活動熱度轉化為長期商業效益。

花蓮縣馬太鞍休閒農業發展協會表示，光復鄉災後歷經調整，目前已逐步恢復活力，感謝中央與各界支持，現階段正適合旅客重新走進光復，體驗慢城氛圍與在地文化。

商業署說明，活動期間凡持115年度全國賞螢票券，或目的地為「光復站」的台鐵實體或電子車票，於糖廠合作店家消費即可享滿額折抵100元優惠；台糖公司花東區處亦提供糖廠枝仔冰1000支，民眾於合作店家留下Google評論並分享體驗，即可兌換冰品及參與扭蛋摸彩活動，另加碼500份精選好禮。

此外，活動週末也將邀請馬太鞍部落青年組成的「170歌謠隊」現場演出，以原民音樂營造縱谷慢活氛圍，讓遊客在賞螢、消費與文化體驗中感受光復鄉復甦動能。

花蓮 光復鄉 賞螢

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