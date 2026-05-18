花蓮市重陽敬老禮金下修至65歲 符合資格逾2萬人

推動長者福利政策，花蓮市公所與代表會努力下，重陽節敬老禮金致送自治條例修正案順利推動，花蓮市重陽敬老禮金致送年齡，將由原本年滿70歲下修至65歲，讓更多長者受惠。

花蓮市公所社勞課統計，在尚未下修發放年齡前，原符合重陽敬老禮金發放資格者共計1萬3540人；今年修正後，預計將新增7664名65歲以上長者受惠，總領取人數提升至2萬1204人，所需經費共約新台幣1400萬元，盼藉此擴大照顧更多市民長輩，落實敬老福利政策。

市長魏嘉彥表示，未來將持續為長者爭取更多福利，並與施政團隊持續研議各項友善長者政策，同時感謝代表會提出建議與支持，未來將持續朝向福利升級與高齡友善城市的目標努力，打造更加幸福宜居的花蓮市。

花蓮市公所提醒符合資格、尚未辦理匯款申請的長輩，可至花蓮市公所社勞課或各里辦公室提出申請，完成申辦後，於發送當日即可直接匯入帳戶。年齡65至79歲者每人禮金600元、80至89歲為800元、90至99歲為1200元、100歲以上者禮金6000元。