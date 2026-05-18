基隆步入超高齡社會 市立醫院眼科看診人次增加…慶安宮捐贈新儀器

基隆市慶安宮出資協助基隆市立醫院，購買發光二極體式三段倍率裂隙燈和全自動電腦眼壓計，代理市醫院長的衛生局長張賢政今天說，市醫眼科診療人次逐年增加，長輩看眼科，都會用到這兩項儀器，感謝慶安宮協助市醫照顧民眾健康。

基隆市立醫院今天在慶安宮舉辦捐贈儀式，由張賢政代表市醫，接受慶安宮主委童德裕捐贈兩項眼科儀器。童德裕是基隆市議長童子瑋的父親，童子瑋出席捐贈儀式，與代表基隆市長謝國樑出席的市長秘書蘇仁君、基市府民政處長呂謦煒和慶安宮委員，共同見證善舉。

童德裕說，慶安宮媽祖慈悲救世，慶安宮也一直秉持初心，關懷地方，服務社會，希望藉捐贈醫療器材，讓鄉親獲得更好的醫療服務，並感謝市醫同仁長期守護民眾健康。

童德裕表示，基隆市立醫院很辛苦，因為都是負責公共衛生的任務，所以一般的醫療就顯得比較弱，「如果議長有機會可以擴大服務（童參選基隆市長）」，要把市立醫院定位在更好的位置，讓市醫做基隆鄉親健康的後盾。

張賢政說，這兩台看起來小小的儀器，是高齡化的社會中，幾乎每一個長輩去看眼科都會用得到，是目前市醫眼科最重要的、最實用、最新的設備。

張賢政表示，市醫眼科的診療人次一年比一年增加，是增加比例最高的科別之一。感謝「基隆媽」，也感謝慶安宮主委和委員們，這幾年陸續捐贈市立醫院或者他醫院，新疑實際的醫療儀器，協助醫護人員把民眾的健康照顧好。

童子瑋致詞時說，非常謝謝慶安宮慷慨解囊，發揮媽祖慈悲的精神，捐贈市立醫院這麼好的設備。在高齡化社會，市立醫院眼科、骨科和其他長輩較常看診的科別，市醫都兼負非常重要的責任。很多基隆的婆婆媽媽、阿公阿嬤，他們習慣到市醫看診，所以市醫有相對應的需要，來滿足市民的需求。

童子瑋說，非常謝民間的單位可以補足市府預算的缺口，因為市府經營市立醫院，相對來說，以市府的財政能量是比較辛苦的。市立醫院同仁都很辛苦，用盡百分之百的心力，就是會有預算的問題，希望有更多的企業關心市醫的發展。

基隆市慶安宮主委童德裕（左）今天代表捐贈眼科儀器，代理市醫院長的衛生局長張賢政（右）接受後回贈感謝狀，感謝慶安宮協助市醫照顧民眾健康。記者邱瑞杰／攝影

基隆市慶安宮主委童德裕（右）今天代表捐贈眼科儀器，代理市醫院長的衛生局長張賢政（左）接受後回贈感謝狀，感謝慶安宮協助市醫照顧民眾健康。記者邱瑞杰／攝影