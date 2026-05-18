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內政部拍板花蓮401億總預算 張峻：重建經費與補助分配須公開透明

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣115年度總預算由內政部決定，按照縣政府編列數通過。縣議會議長張峻表示，尊重中央依法所做的決定，不過強調議會依法可安排縣府專案報告並監督。本報資料照
花蓮縣115年度總預算由內政部決定，按照縣政府編列數通過。縣議會議長張峻表示，尊重中央依法所做的決定，不過強調議會依法可安排縣府專案報告並監督。本報資料照

花蓮縣115年度總預算案府會攻防卡關，依法函請內政部決定，內政部表示，因預算內容無違法，按照縣政府編列數通過。縣議會議長張峻表示，尊重中央依法所做的決定，不過強調議會依法可安排縣府專案報告並監督，要求預算使用必須公開透明，公平正確分配各鄉鎮市。

張峻說明，花蓮縣議會從頭到尾，不是「故意卡預算」、也不是「不審預算」，而是在花蓮經歷重大災害後，縣府如何把每一分納稅人的錢，用在最需要的地方。尤其內政部函文中特別提到重點「馬太鞍溪災後重建經費規畫」及「各鄉鎮市補助款分配公平性」，這些問題本來就應該公開透明，接受民意監督。

張峻指出，議會早已正式函文邀請縣長徐榛蔚率相關局處首長專案報告，希望把事情向民眾說清楚、講明白，但至今仍未能由縣長親自到議會完整說明。如今內政部也明確表示，議會仍可依法安排專案報告，持續行使監督職權，這代表議會的監督權並沒有被否定。

張峻表示，今年花蓮縣政府握有高達401億元、史上最高的總預算，這不是任何人的錢，而是全體花蓮鄉親的血汗錢。因此，議會未來仍會持續嚴格監督預算執行，要求公開透明，確保災後重建、地方建設與各鄉鎮市資源分配，都能真正做到公平與有效。

花蓮縣議會今天發表聲明表示，尊重內政部最終依法所作出的決定，對於115年度增加的總預算，呼籲花蓮縣政府應秉持審慎態度，善用納稅人的每一分錢，也將持續嚴格監督各項預算的執行情形。

花蓮縣議會指出，將依內政部公文指示及地方制度法第49條第1項規定，擇日安排徐縣長，於開議期間率領相關局處首長到會進行專案報告，誠摯希望縣長及縣政府團隊屆時能妥善回應、詳細說明相關規劃，讓重建經費真正用在刀口上，保障全體縣民的福祉與花蓮的永續發展。

花蓮縣115年度總預算由內政部決定，按照縣政府編列數通過，議會呼籲縣府應秉持審慎態度，善用納稅人的每一分錢，也將持續嚴格監督各項預算的執行情形。記者王思慧／攝影
花蓮縣115年度總預算由內政部決定，按照縣政府編列數通過，議會呼籲縣府應秉持審慎態度，善用納稅人的每一分錢，也將持續嚴格監督各項預算的執行情形。記者王思慧／攝影

花蓮 內政部 張峻

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