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花蓮115年總預算卡關落幕 縣府：加速推動災後重建與社福政策

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣115年度總預算案獲內政部核定，縣府表示，預算攸關基層建設、社福照顧及災後重建等各項施政經費，將依法加速行政辦理。本報資料照
花蓮縣115年度總預算案獲內政部核定，縣府表示，預算攸關基層建設、社福照顧及災後重建等各項施政經費，將依法加速行政辦理。本報資料照

花蓮縣115年度總預算案，近期陷入馬太鞍溪堰塞湖災害的重建經費敘明與否爭議，依法函請內政部核定，內政部今天表示，因預算內容無違法，按照縣政府編列數通過。縣府表示，預算攸關基層建設、社福照顧及災後重建等各項施政經費，將依法加速行政辦理，堅持守護32萬鄉親權益。

花蓮總預算案至今未審，因縣議會希望縣政府敘明，如何落實馬太鞍溪堰塞湖災害的重建經費；縣政府認為議會要求檢討修正預算、重編經費，違反地方制度法規定。因議會未於年度開始後3個月內完成審議，縣府依地方制度法報請內政部協商。

縣政府於4月15日報請內政部處理，經內政部於4月27日召開協商會議，請府會雙方評估可否各退一步，由縣議會審查總預算，並視需要安排縣政府專案報告，但截至協商期限屆滿的5月16日止，雙方仍無法達成共識。

內政部表示，因1個月協商期滿府會雙方仍無法達成共識，經聽取府會雙方與相關中央部會意見，因預算內容無違反相關法令，原則尊重縣政府編列的預算內容，按照縣政府編列數通過。

至於府會雙方對於馬太鞍溪堰塞湖洪災重建經費規畫，以及鄉鎮市補助款分配的爭議，則請縣議會依照法定職權於會期內安排縣府首長專案報告監督，並請縣政府妥為回應。

縣府指出，對於民眾關心的各項福利新措施，包括65歲健保補助、假牙補助、敬老愛心計程車補助調升，以及青年創業獎勵、婦幼照護等多項新措施，目前正依內政部核定結果完成後續法定預算程序，將在完成相關行政程序後，以最快速度推動辦理，請民眾留意縣府後續正式公告內容為準。

縣府表示，縣府始終秉持依法行政，堅守花蓮鄉親權益，縣長徐榛蔚高度重視馬太鞍災後復建工作，分別於去年10月31日上午、今年5月15日下午，兩度赴議會報告復建進度，並在議會監督下，讓災區早日恢復安定生活。後續縣府將依中央核定結果，依法辦理115年度預算執行，持續推動重大建設、災後重建、社福照顧及民生服務，讓預算用在鄉親需要的地方，為花蓮爭取最大權益。

馬太鞍溪 堰塞湖 內政部 花蓮 總預算

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