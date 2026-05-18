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停11分收60元！宜蘭後站停車場驚傳「非法營業半年」恐引爆消費糾紛

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
因為60元停車消費爭議，卻引爆宜蘭林森（停五）停車場非法營業問題。宜蘭縣政府調查發現，該停車場的登記證已經逾期半年多，今天下令業者立即停止營業，後續恐怕衍生更嚴重的收費糾紛。圖／縣府提供
因為60元停車消費爭議，卻引爆宜蘭林森（停五）停車場非法營業問題。宜蘭縣政府調查發現，該停車場的登記證已經逾期半年多，今天下令業者立即停止營業，後續恐怕衍生更嚴重的收費糾紛。圖／縣府提供

民眾把車子停在宜蘭火車站後站林森停車場，只停車11分鐘卻收費60元，業者說半小時是「緩衝時間」所以收60元，引發爭議。縣政府得知展開調查，竟發現該停車場登記證已經逾期半年多，實屬非法營業，除開罰3000元，並勒令業者立即停業。問題是，違規營業半年多所收取的停車費，將引爆更大消費糾紛。

陳姓男子在臉書貼文爆「你們說這合理嗎？是詐騙吧！」他說，停車場不是標出去就隨便他們收錢吧？他16日停車在宜蘭後站旁停車場去拿車票，停11分鐘收費60元，旁邊明明寫半小時30元，他停11分鐘被收60元！打服務電話反映，對方說另外半小時是緩衝時間，誰聽得下去！人民是這樣被耍的嗎？！

縣政府調查該起停車收費糾紛，卻發現更嚴重「非法營業」問題。據了解，宜蘭林森（停五）停車場由國營台灣鐵路股份有限公司委外經營，該停車場登記證只到去年10月底，逾期至今半年多，這段期間業者違規收費，造成更多民眾要求索賠，衍生的停車收費消費糾紛必須由業者及台鐵善後。

縣政府交通處表示，依據停車場法規定，公共停車場應於開放使用前，向地方主管機關報備並領取停車場登記證後，才能營業；違反者依規定，可處負責人3000元以上罰款；業者收到通知若沒有停業，縣府可連續開罰，最高罰1萬5000元。

縣政府今天依照行政程序法102條規定，函請經營業者立即停止收費，並限期陳述意見。

針對業者違規營業收費，委外經營的台鐵資產開發處花蓮營業分處宜蘭服務站表示，登記證到期之前，他們都會提早通知業者，但業者申請過程中遇到困難，造成遲遲無法取得登記證；服務站今天了解情況後，會要求業者配合暫停營業。

針對停車11分鐘收費60元爭議，未違反規定。縣政府交通處表示，該停車場公告標註「每半小時30元，每日最高100元，停車第一小時以一小時計」，但該告示內容中「停車第一小時以一小時計」字體太小，容易造成消費者誤解，會請業者納入改善。

因為60元停車消費爭議，卻引爆宜蘭林森（停五）停車場非法營業問題。宜蘭縣政府調查發現，該停車場的登記證已經逾期半年多，今天下令業者立即停止營業，後續恐怕衍生更嚴重的收費糾紛。圖／翻攝自臉書
因為60元停車消費爭議，卻引爆宜蘭林森（停五）停車場非法營業問題。宜蘭縣政府調查發現，該停車場的登記證已經逾期半年多，今天下令業者立即停止營業，後續恐怕衍生更嚴重的收費糾紛。圖／翻攝自臉書

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