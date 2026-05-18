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花蓮危樓馥邑京華27日開拆半年 租屋補助最高1.5萬元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市馥邑京華大樓2024年403地震後受損嚴重，預計5月27日開始拆除。本報資料照片
花蓮市馥邑京華大樓2024年403地震後受損嚴重，預計5月27日開始拆除。本報資料照片

花蓮403地震已過2年，已成危樓的馥邑京華大樓確定本月27日拆除，縣府建設處長鄧子榆表示，施工前紅色警戒區住戶須暫時搬離安置，已將租金補助提高為每月8000元至1萬5000元不等；拆除工程預估工期6個月，但仍須視颱風等天候因素滾動式調整。

鄧子今天表示，馥邑京華共有6棟、樓高不一，將先從中央較高建物往下拆除，待降低至一定高度後，再以大型機具「大鋼牙」夾除。工程原則上白天施工，預計至晚間7時，居民也提出希望提前於晚間6時收工及周六日減少施工等意見，後續都將視情況滾動調整。

鄧子榆指出，目前規畫27日辦理動土後，隨即展開假設工程與拆除作業，為避免施工影響周邊居民生活，先前已畫設紅色區域與綠色區域，其中紅區住戶須暫時遷移至其他地點安置。

他表示，目前部分紅區居民已完成租屋並簽訂租約，但仍有民眾面臨房東、房客間的租約爭議，也有人不清楚租金補助認定方式。縣府日前召開地方說明會後，因民眾反映租金偏低，已重新調整補助金額，現行標準為1人以下每月8000元、2至3人1萬2000元、4人以上1萬5000元。

鄧子榆說，由於周邊部分樓層同一門牌下有不同戶數居住，情況特殊，將採個別認定方式協助處理；此外，縣府除與住戶建立聯繫群組，也考慮再加開說明會，針對近期新增問題向居民進一步說明。

他指出，周邊部分店家也擔心施工期間無法營業或產生營業損失，甚至有業者考慮直接結束營業，受影響店家約10戶上下，後續將逐案協助評估。

至於外界關心鄰近加油站是否受影響，鄧子榆說，施工動線將從後方巷道進出，加油站與施工區之間會設置完整圍籬，因此不影響正常營運；周邊還有一家知名餐館，也有拉動線供人員進出，也不影響營業。

花蓮市馥邑京華大樓2024年403地震後受損嚴重，預計5月27日開始拆除。本報資料照片
花蓮市馥邑京華大樓2024年403地震後受損嚴重，預計5月27日開始拆除。本報資料照片

花蓮 0403花蓮大地震

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