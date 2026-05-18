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花蓮吉安哈囉公園增設兒童遊憩場 緊鄰圖書館家長憂太吵

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉哈囉公園後方改造成兒童遊憩場，讓家長前往鄰近的鄉立圖書館借書或去市場採買後，可帶孩子放電遊玩，未來完工啟用。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉哈囉公園後方改造成兒童遊憩場，讓家長前往鄰近的鄉立圖書館借書或去市場採買後，可帶孩子放電遊玩，未來完工啟用。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉哈囉公園後方改造成兒童遊憩場，讓家長前往鄰近的鄉立圖書館借書或去市場採買後，可帶孩子放電遊玩；不過有家長擔心，孩童開心遊玩難免發出較大聲響，可能影響圖書館安靜閱讀環境。鄉長游淑貞回應，圖書館都有隔音設備且牆面都很厚實，相信遊玩聲音不會干擾。

位於吉安鄉中山路三段的哈囉公園，因鄰近大賣場、黃昏市場與圖書館，平時人潮往來眾多，但過去長期缺乏兒童遊憩場域，鄉公所特別提報計畫向花蓮縣政府爭取300萬元，並由鄉公所自籌103萬元，經費共403萬元，完善公園內的遊樂設施建設。

針對家長擔憂小孩玩樂聲音影響圖書館，游淑貞今天表示，圖書館都有隔音設備，正施作耐震補強工程，靠近兒童遊憩場域那邊沒有門窗是實牆，應該不會影響到圖書館裡面使用者；長期以來哈囉公園都有舉辦活動，市場也在旁邊，一般來講圖書館裡不會被外面聲音干擾。

游淑貞說，兒童遊憩場域以前是機車停車格，孩子的玩樂跟機車的吵雜聲相比應該更小，應該不至於會影響圖書館，未來完工啟用，請家長放心。

鄉公所指出，哈囉公園增設多功能兒童遊憩設施與攀爬牆，設置磨石子滑梯及具挑戰性的攀爬網，以及搖搖馬設施等，兼顧不同年齡層孩童的體能需求；除了原有地面整地與壓實，全區更鋪設高品質的人工草皮與減震墊，以降低幼童跌倒受傷的風險。

公所表示，考量家長陪伴孩童玩耍時，需要就近看顧的需求，公所建設課將與承包商討論在既有停車棚空間增設座椅設備未來正式啟用後，將吸引更多親子家族前來使用，讓公園不再只是路過的空間，而是社區新的交誼據點。

花蓮吉安鄉哈囉公園後方改造成兒童遊憩場，有家長擔心孩童開心遊玩可能影響圖書館安靜閱讀環境，鄉長游淑貞回應，圖書館都有隔音設備且牆面都很厚實，相信遊玩聲音不會干擾。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉哈囉公園後方改造成兒童遊憩場，有家長擔心孩童開心遊玩可能影響圖書館安靜閱讀環境，鄉長游淑貞回應，圖書館都有隔音設備且牆面都很厚實，相信遊玩聲音不會干擾。圖／吉安鄉公所提供

吉安鄉長游淑貞（右）將哈囉公園後方改造成兒童遊憩場，希望將來家長能帶孩子遊玩。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉長游淑貞（右）將哈囉公園後方改造成兒童遊憩場，希望將來家長能帶孩子遊玩。圖／吉安鄉公所提供

圖書館 花蓮 游淑貞

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