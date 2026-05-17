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民間募資為13校弦樂團搭舞台 童子瑋捐助10萬元…出身基隆藝人齊呼籲

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市Yes We Can夢想起飛協進會提出募資計畫，籌辦基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術季。參選基隆市長的議長童子瑋響應，捐助10萬元為基隆孩子圓夢。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆市Yes We Can夢想起飛協進會提出募資計畫，籌辦基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術季。參選基隆市長的議長童子瑋響應，捐助10萬元為基隆孩子圓夢。圖／童子瑋議長辦公室提供

基隆市Yes We Can夢想起飛協進會提出募資計畫，籌辦基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術季。參選基隆市長的議長童子瑋今天表示，得知訊息就決定響應，不只協助媒合場地，並捐助10萬元「為基隆孩子圓夢」。

童子瑋表示，學習弦樂本來就需要比較高的條件，過去很多在基隆學弦樂的孩子，因為資源落差受到限制，一直缺乏正式的表演舞台經驗。這次看到基隆弦樂團為了舉辦年度公演，有13所學校的同學一起投入募資行動，他就馬上決定要響應這個活動。

基隆出身的兩位藝人許志豪、陳彥廷，也在臉書上貼文呼籲民眾加入募資計畫。許志豪說，自己也是愛唱歌、愛音樂的人，深知「一個被看見的機會」對熱愛藝術的孩子來說有多重要。基隆在地的音樂資源與場地相對落後，環境不該成為埋沒才華的理由，希望大家一起把孩子送上正式的舞台。

藝人翁鈺鈞也在臉書上貼文，響應Yes We Can夢想起飛協進會發起的募資計畫。她說，這個圓夢計畫是要讓跨校弦樂團集結，累積演出經驗，讓藝術教育在基隆穩定紮根，培養城市的文化能量，邀請大家成為這群孩子的圓夢推手。

基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術祭募資計畫（https://www.zeczec.com/projects/KeelungString2026），由基隆市尚仁、信義、七堵、碇內、暖暖、東光、仁愛、暖西、建德國小、基隆市輔大聖心附小及台北市木柵國小、新北市深坑、和集美國小弦樂團共同參與，讓300名學生6月13日有機會登上燈光、音響、動線完整規畫的舞台演出。

基隆市Yes We Can夢想起飛協進會提出募資計畫，籌辦基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術季。參選基隆市長的議長童子瑋響應，捐助10萬元為基隆孩子圓夢。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆市Yes We Can夢想起飛協進會提出募資計畫，籌辦基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術季。參選基隆市長的議長童子瑋響應，捐助10萬元為基隆孩子圓夢。圖／童子瑋議長辦公室提供

募資 童子瑋 基隆

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