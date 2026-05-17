基北北13校募資辦公演 基隆市議長童子瑋響應捐10萬元

基北北13所學校約300名學生募資籌辦「基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術祭」，基隆市議會議長童子瑋今天響應活動，協助媒合場地並捐助新台幣10萬元，支持學生圓夢。

童子瑋透過新聞稿表示，學習弦樂本來就需要較高的條件，過去許多在基隆學弦樂的孩子受限資源落差，缺乏登台表演經驗，看到基隆弦樂團為了舉辦年度公演，13所學校學生展開募資行動，他決定響應除媒合場地外，並捐助10萬元。

根據募資計畫內容，相較資源較多的城市，基隆的演出機會和音樂資源都較有限，加上弦樂對場地、音響條件要求較高，但基隆能演出的空間不多，許多公共活動弦樂也較易被排除，各校間也較少有整合與交流的機會。

這次活動集結基隆、台北、新北共13所學校共同參與，讓約300名學生有機會正式登台，從燈光、音響、動線到節目設計，都將以完整規格執行。計劃募資新台幣75萬元，將用於支應6月13日舉辦的「基隆弦樂團年度公演暨基隆兒童藝術祭」。

歌手許志豪、翁鈺鈞及演員梁佑南、陳彥廷得知後，也在臉書（Facebook）發文，邀請大家加入募資計畫。