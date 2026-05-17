買便當嫌「肉太肥」想換遭拒！她怒轟店員態度差 網一秒倒力挺店家

宜蘭縣冬山鄉發生買便當消費糾紛，一名女顧客在當地一家便當店購買115元焢肉便當，因不滿餐點肉質「太肥」，當場在櫃檯要求換肉。店家以餐點已拆封、考量食安衛生為由拒絕，雙方爆發口角，女客甚至拉攏後方排隊民眾指責店員「態度差」，事件曝光後引發網友熱議，幾乎一面倒力挺店家。

據了解，該女子昨天點餐時並未說明肥瘦，拿到便當當場拆封後才嫌肉太肥。店員雖協助將肉塊翻面、展示下層仍有瘦肉，但女子依舊不滿。店員隨後表示，因餐點已售出且拆封，基於防範交叉感染等食安考量無法更換，並建議「下次點餐提早說，會特別幫忙挑瘦肉」。

不料此話引發女子情緒不滿，在櫃檯前指責員工：「態度顧一下好不好！」、「你剛剛都打開看了，為什麼不能順便換？」甚至轉身向後方排隊客人抱怨：「我買個焢肉太肥，好意跟她說，他們覺得我是奧客，怎麼可以這樣？」現場氣氛僵持不下。

店家林小姐事後無奈表示，店內早已明文公告「售出不做退換」，拆封過的餐點依法絕不能再回收販售，她心疼第一線員工平白受委屈才發文發聲貼文，而當時為平息風波，店家最後仍破例換肉給該顧客。

事件引發網友熱烈討論，紛紛留言力挺店家：「想吃瘦肉一開始就要講，打開才鬧，根本為難人」、「現在食安問題誰敢隨便回收餐點」、「店家最後還願意換，根本是佛心來的」。