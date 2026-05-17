基隆端午龍舟賽移師八斗子漁港 各路高手一較高下爭5萬元冠軍獎金

基隆市端午龍舟競賽嘉年華預定6月19日，端午節當天在八斗子漁港登場，比賽分成公開男子組、公開女子組、學校機關組，市府邀請民眾與機關團體組隊參加，冠軍獎金最高5萬元。

基隆市去年的龍舟賽在基隆港舉辦，基市府教育處今天表示，今年因為基隆港船班問題，龍舟賽移師回八斗子漁港。延續港灣地景與端午民俗文化特色，展現濃厚節慶氛圍。

今年端午龍舟競賽開放組隊報名參加，20日截止。公開男子組至多18隊，公開女子組至多16隊，學校機關組至多16隊。報名隊伍每隊補助1萬元，錄取名次及獎金依參賽隊伍數量有所區分，達11隊以上時錄取前6名，冠軍獎金5萬元。

教育處長徐嬿立表示，端午龍舟競賽是基隆重要傳統節慶活動，不僅蘊含深厚的民俗文化意義，也展現港灣城市獨特海洋特色與運動活力。

教育處預定在6月10日辦理「龍舟點睛開光祭江下水典禮」，祈求賽事平安順利，也展現對傳統文化與海洋信仰的重視，並歡迎民眾6月19日到八斗子漁港觀賽，為參賽選手們加油打氣，一定感受熱鬧精彩的端午節慶氛圍。