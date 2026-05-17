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基隆端午龍舟賽5月20日截止報名 冠軍最高5萬元

中央社／ 基隆17日電
「基隆市端午龍舟競賽嘉年華」將於端午節6月19日在八斗子漁港登場，報名至5月20日截止。龍舟示意圖／AI生成 陳効維
「基隆市端午龍舟競賽嘉年華」將於端午節6月19日在八斗子漁港登場，報名至5月20日截止。龍舟示意圖／AI生成 陳効維

基隆市端午龍舟競賽嘉年華」將於端午節6月19日在八斗子漁港登場，報名至5月20日截止，冠軍隊伍最高可獲得獎金新台幣5萬元，基隆市政府邀請民眾與各機關團體組隊參加。

基隆市去年龍舟競賽在基隆港舉辦，市府教育處今天發布新聞稿指出，今年因為基隆港船班問題，端午龍舟賽移師回八斗子漁港，競賽組別包括公開男子組（至多18隊）、公開女子組（至多16隊）及學校機關組（至多16隊）。

根據實施計畫，報名隊伍每隊給予1萬元補助費，錄取名次及獎金依參賽隊伍數量有所區分，達11隊以上時錄取前6名，冠軍頒發獎金5萬元，市府歡迎市民及各機關團體踴躍組隊參與，感受端午龍舟競渡熱血魅力。

市府教育處長徐嬿立表示，端午龍舟競賽為基隆市年度重要傳統節慶活動之一，不僅蘊含深厚的民俗文化意義，也展現港灣城市獨特海洋特色與運動活力，為延續端午傳統民俗文化，今年活動將依循古禮在比賽前的6月10日先行辦理「龍舟點睛開光祭江下水典禮」。

徐嬿立說，透過祭江祈福、龍舟點睛及下水儀式，祈求賽事平安順利，也展現對傳統文化與海洋信仰的重視。歡迎大家6月19日到八斗子漁港觀賽，為參賽選手們加油打氣，感受熱鬧精彩的端午節慶氛圍。

端午節 基隆 划龍舟

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