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花蓮地震洪災風險高 99名醫事人員投入災難醫療訓練

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局舉辦災難醫療照護訓練，包括外傷處理、檢傷分流等，強化第一線災害應變量能。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局舉辦災難醫療照護訓練，包括外傷處理、檢傷分流等，強化第一線災害應變量能。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮長期面臨地震、颱風等天然災害威脅，尤其去年光復馬太鞍溪堰塞湖洪災後，凸顯社區第一線醫療與照護系統的重要性。花蓮縣衛生局今天舉辦「GCTF Connect援手3.0」災難醫療照護訓練，包括外傷處理、檢傷分流等，強化第一線災害應變量能。

衛生局長朱家祥指出，災害初期常伴隨交通中斷、醫療資源吃緊等情況，第一時間投入救援的往往是社區基層醫療與照護單位，因此將醫療應變能力向前延伸至社區，是提升地方防災韌性的關鍵。

在「全球合作暨訓練架構（GCTF）」支持下，訓練於花蓮縣衛生局登場，結合台灣災難醫療隊發展協會、花蓮縣醫師公會及各職類醫事公會，號召基層醫療與社區照護人員參與，盼提升地方整體災難醫療韌性。

朱家祥表示，這次有99名醫事人員參與，來自基層診所、藥局、衛生所及學校等單位，涵蓋醫師、護理師、藥師、物理治療師、職能治療師及呼吸治療師等專業人員，光復災害經驗，也讓地方醫療人員更加重視災難醫療專業與實務能力。

課程採「醫院出發、扎根社區」方向，除災難醫療與大量傷患應變機制外，也納入緊急外傷處置、止血帶操作、環甲膜切開術、針刺減壓及病患保暖評估等高階急救訓練，並透過分組演練與情境模擬，強化跨單位合作默契。

課程同時加入組織架構與檢傷分類、模組化急救站設置、院外輸血觀念，以及器械消毒與淨水原則等後勤議題，協助基層醫療與社區單位建立完整災難照護觀念。

朱家祥表示，「在地醫療先行」不只是醫療政策，更是地方安全的重要基礎，光復洪災期間，交通中斷、醫療院所受損，但平時接受災難醫療訓練的在地衛生所與醫護團隊，成為第一時間投入救援的重要力量。未來將持續深化社區災難醫療教育與整備工作，串連地方醫療、公衛及社區照護資源，打造更安全且具韌性的花蓮。

花蓮縣衛生局舉辦災難醫療照護訓練，包括外傷處理、檢傷分流等，強化第一線災害應變量能。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局舉辦災難醫療照護訓練，包括外傷處理、檢傷分流等，強化第一線災害應變量能。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮縣衛生局舉辦災難醫療照護訓練，包括外傷處理、檢傷分流等，強化第一線災害應變量能。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局舉辦災難醫療照護訓練，包括外傷處理、檢傷分流等，強化第一線災害應變量能。圖／花蓮縣衛生局提供

馬太鞍溪 花蓮 堰塞湖

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