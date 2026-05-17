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敬好生活音樂節人潮滿場 鮑比達創作爵士風「轉來宜蘭」感動全場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
鮑比達大師率領全編制爵士樂團成員，首次到宜蘭演出，還為宜蘭創作爵士風格台語單曲「轉來宜蘭Go back to Yilan」，誠意十足。圖／文化局提供
鮑比達大師率領全編制爵士樂團成員，首次到宜蘭演出，還為宜蘭創作爵士風格台語單曲「轉來宜蘭Go back to Yilan」，誠意十足。圖／文化局提供

宜蘭「敬好生活音樂節-紙享爵士Just Jazz」接連在中興文創園區舉辦兩天，演出陣容包括台灣鼓王黃瑞豐與亞洲流行音樂教父鮑比達等重量級爵士樂團，吸引數千名樂迷湧入百年紙廠空間，感受爵士樂曲的微醺浪漫。今天下午2時至5時還有三場演出，請到金曲歌手王若琳唱壓軸。

中興文創園區以前是全台最大造紙廠，功成身退後轉型成為文創基地，這次表演安排在有料倉庫，把百年歷史空間化身成最有氣氛的音樂餐館，16日與17日安排九場爵士樂演出，每支爵士樂團都大有來頭。

縣政府文化局表示，第一天6團從午後至入夜輪番演出，首先由「川樂團」優雅解構華語金曲揭開序幕，接著由「King Cake New Orleans Jazz」帶來原汁原味的紐奧良遊行氛圍，而台灣鼓王領軍的「黃瑞豐爵士樂團」以充滿生命力的強烈現場律動點燃全場，活動氣氛帶到高潮。

晚間6時起，入圍金曲獎的知名薩克斯風手「楊曉恩爵士樂團」以現代爵士語彙展現純粹爆發力；金鐘獎配樂大師「洪筠惠與快樂好夥伴」獻上極具畫面感與情感張力的演出，壓軸是亞洲流行音樂教父所創立的「鮑比達爵士樂團」。

鮑比達除了帶來多首流行金曲的爵士改編，更為這次音樂節親自操刀，聯手知名作詞人黃建昌，推出全新爵士風格台語單曲，「轉來宜蘭Go back to Yilan」，溫暖喜悅的爵士律動，將他初見宜蘭的悸動，化作送給這片土地的深情告白，用音樂傳遞這座城市的溫暖與包容。

敬好生活音樂節今天下午2時，三大亮點演出：

●女作之韻 Lucy & Girls’ Melody，挑戰演繹多首女性作曲家作品，展現爵士歷史中溫柔堅定的女性故事。

●底細爵士樂團，由張坤德大師領銜的台灣元老級樂團，帶來精緻復古的「後咆哮時期」經典曲目。

●金曲歌手─Joanna 王若琳，重量級壓軸登場！將在復古與當代曲風間自由切換，完美呈現爵士音樂特有的戲劇張力與風格樣貌。

來自香港的金曲大師鮑比達（左）與台灣鼓王黃瑞豐在音樂會現場，留下珍貴合影。圖／文化局提供
來自香港的金曲大師鮑比達（左）與台灣鼓王黃瑞豐在音樂會現場，留下珍貴合影。圖／文化局提供

台灣鼓王黃瑞豐（中）帶領爵士樂團，首度在宜蘭登台演出，掀起活動高潮。記者戴永華／攝影
台灣鼓王黃瑞豐（中）帶領爵士樂團，首度在宜蘭登台演出，掀起活動高潮。記者戴永華／攝影

King Cake NewOrlens以經典紐奧良爵士丟項鍊橋段，與現場民眾熱情互動。圖／文化局提供
King Cake NewOrlens以經典紐奧良爵士丟項鍊橋段，與現場民眾熱情互動。圖／文化局提供

宜蘭「敬好生活音樂節-紙享爵士Just Jazz」吸引樂迷湧入，會場幾乎坐無虛席，在百年紙廠感受微醺的浪漫。今天下午2時至5時還有三場演出，金曲歌手王若琳唱壓軸。記者戴永華／攝影
宜蘭「敬好生活音樂節-紙享爵士Just Jazz」吸引樂迷湧入，會場幾乎坐無虛席，在百年紙廠感受微醺的浪漫。今天下午2時至5時還有三場演出，金曲歌手王若琳唱壓軸。記者戴永華／攝影

洪筠惠與快樂好夥伴演出歡樂氣氛，聽眾跟著熱情互動。圖／文化局提供
洪筠惠與快樂好夥伴演出歡樂氣氛，聽眾跟著熱情互動。圖／文化局提供

宜蘭 爵士樂 王若琳

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